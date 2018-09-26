На саммит глав государств стран – участниц СНГ, который пройдет в Душанбе 27-28 сентября, соберутся президенты России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана Нурсултан Назарбаев, Азербайджана Ильхам Алиев, Молдовы Игорь Додон, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, Таджикистана Эмомали Рахмон и премьер-министр Армении Никол Пашинян, сообщил «АП» источник в правительстве Таджикистана.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов не примет участие в саммите глав государств СНГ - он в период с 29 сентября по 2 октября примет участие в работе 73-й сессии Генассамблеи ООН. На саммите СНГ в Душанбе Туркменистан будет представлять вице-премьер Пурли Агамырадов, курирующий науку и образование.

Также в саммите не примет участие Украина.

На душанбинском заседании Совета планируется рассмотреть ряд проектов документов, направленных на дальнейшее развитие сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях и в других ключевых направлениях деятельности Содружества, сообщил источник «АП» в правительстве Таджикистана.

В узком формате планируется обменяться мнениями о взаимодействии в рамках СНГ, а также обсудить вопросы о председательстве в Содружестве, дате и месте проведения очередного заседания СГГ СНГ.

На расширенном заседании предполагается рассмотреть важные вопросы политического взаимодействия, дальнейшего развития сотрудничества в культурно-гуманитарных областях, в сферах обеспечения безопасности, а также ряд проектов, направленных на совершенствование правового и организационно-кадрового обеспечения деятельности СНГ.

В сфере гуманитарного сотрудничества наиболее важным проектом является План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Другими не менее значимыми гуманитарными проектами являются решения о реализации в 2021 году Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества» в Республике Таджикистан.

Проектом Решения предполагается объявить город Душанбе Культурной столицей Содружества в 2021 году, а также объявления 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

В сфере обеспечения безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам также предполагается рассмотреть ряд проектов. Один из них - Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019–2023 годы.

В рамках саммита в Душанбе лидеры СНГ проведут ряд двухсторонних встреч, а по окончания саммита председательствование в СНГ перейдет от Таджикистана к Туркменистану.

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