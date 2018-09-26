В Узбекистане начали проводиться онлайн-трансляции судебных заседаний - они будут демонстрироваться на сайте online.oliysud.uz.

Пресс-секретарь Верховного суда Азиз Абидов сообщил изданию «Газета.Uz», что проведенные трансляции будут доступны в архиве, их можно будет найти по номеру дела.

По словам Абидова, сейчас трансляции ведутся из 12 пилотных судов Хорезмской, Сурхандарьинской и Наманганской областей. До конца года к системе планируют подключить еще 22 суда, а в течение 2019 года – более 100 судов. Однако если одна из сторон судебного разбирательства не даст согласия на трансляцию, то съемку вести не будут. Такое правило введено для охраны неприкосновенности частной жизни.

Видеотрансляции – одна из функций нового портала Верховного суда, разработанного при участии Агентства США по международному развитию и Программы развития ООН «Партнерство в сфере верховенства закона в Узбекистане», сообщает ИА «Фергана».

В июле 2017 года Верховный суд Узбекистана выпустил постановление, позволяющее проводить судебные заседания в режиме видеоконференцсвязи. Однако этой возможностью можно воспользоваться, только если один из участников процесса физически находится на территории другой административно-территориальной единицы – то есть вне зоны действия того суда, где проводится заседание.

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