Вернувшиеся уже находятся в кругу семьи и близких

Трое жителей города Душанбе и один житель района Рудаки, разыскиваемые спецслужбами Таджикистана за экстремизм и участие в военных действиях за рубежом, вернулись с покаянием на Родину. Об этом сообщает пресс-служба УМВД республики по городу Душанбе.

«Они вернулись на Родину после проведения профилактических бесед с их родственниками, разъяснения им норм законодательства страны о том, что вернувшиеся добровольно и с покаянием на Родину разыскиваемые за аналогичные преступления лица будут амнистированы, и не будут привлечены к уголовной ответственности», - сообщает пресс-служба.

Сообщается, что вернувшиеся четверо граждан после беседы в органах внутренних дел отпущены на свободу и находятся в кругу своих родных и близких.

Среди вернувшихся 36-летний житель Душанбе Рахматулло Рахматов, отец пятерых детей. Он был объявлен в международный розыск в январе 2016 года за создание экстремистской организации.

Другой добровольно вернувшийся 31-летний Ахлиддин Каримов, житель Душанбе и отец четверых детей. Его также искали с января 2016 года за привлечение граждан страны в ряды террористических организаций, воюющих за пределами Таджикистана, и за создание экстремистской организации.

Исматулло Саодатов, 33-летний житель района Рудаки, с августа 2016 разыскивался за совершения аналогичных преступлений, а житель Душанбе, 31-летний Одина Амирхудоев - за создание экстремистской организации.

Исматулло Саодатов 1 /4

Напомним, лица, которые признают свою вину, искренне раскаются и добровольно придут в правоохранительные органы, и докажут, что оказались в экстремистских группировках обманным путем, то они в соответствии со статьями 307 прим 2, 307 прим 3, 401 прим 1 Уголовного Кодекса страны, освобождаются от уголовной ответственности.

Изменения и дополнения в Уголовный кодекс РТ касательно освобождения от ответственности перед законом для последователей экстремистских группировок, раскаявшихся в содеянном, были введены в декабре 2014 года.

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