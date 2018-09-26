Генеральная прокуратура Таджикистана завершила расследование уголовного дела в отношении Хусейна Абдусамадова, руководителя группировки, которые напали на иностранных велотуристов в Дангаре. Ему грозит пожизненное заключение.

В отношении Хусейна Абдусамадова возбуждено уголовное дело по статье 104, ч. 2 (Убийство с особой жестокостью), по статье 179 ч. 2 (Терроризм), а также нескольким другим статьям, сообщил «АП» источник в генпрокуратуре.

«У него «букет статьей», в том числе, терроризм и убийство», - сообщил источник. При этом он отказался комментировать подробности и назвать другие статьи.

По словам источника, расследование завершено и в ближайшее время дело будет отправлено в суд.

Ещё 1 августа Генеральная прокуратура Таджикистана заявила, что по факту нападения на иностранных туристов в Дангаринском районе возбуждено уголовное дело по статьям «терроризм» и «убийство». Уголовное дело по этим статьям было возбуждено буквально в день совершения преступления, сообщила тогда генеральная прокуратура страны.

Хусейн Абдусамадов 4 сентября в телепрограмме «Гирдоб», подготовленной ГКНБ Таджикистана и показанной вечером по госканалу, признался, что руководил группой, которые напали на велотуристов в Дангаре и рассказал о подробностях и причастности ПИВ к данному теракту.

Напомним, 29 июля на группу иностранных велотуристов был совершён наезд на территории джамоата Себистон Дангаринского района. В результате погибли четверо туристов: двое граждан США, один гражданин Голландии и один Швейцарии. Ещё два туриста получили ранения. Гражданин Франции, отставший от группы, не пострадал.

Преступление совершили жители Пянджского района Хусейн Абдусамадов, Асомиддин Маджидов, Зафар Сафаров и жители города Нурек братья Юсуповы. В результате спецоперации четверо из них были ликвидированы, а Абдусамадов был задержан. 31 июля МВД Таджикистана распространило заявление о том, что к нападению причастны члены запрещённой Партии исламского возрождения. В этот же день ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» опубликовав видео. Но генпрокуратура Таджикистана заявила, что нападение на туристов совершили члены ПИВ, а присяга «Исламскому государству» была прикрытием для отвода подозрений.

За убийство двух или более лиц и преступление террористического характера, совершенное группой лиц, в УК РТ предусмотрено от 15 лет колонии до пожизненного заключения.

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