Стратегия Европейского союза в отношении Таджикистана направлена на укрепление отношений во всех областях сотрудничества. В её рамках усилен политический диалог, проводятся регулярные встречи между министрами иностранных дел ЕС и Таджикистана, а также реализуются программы в сферах образования, верховенства права, охраны окружающей среды.

За 27-летний период совместного сотрудничества между ЕС и РТ развиваются также торгово-экономические отношения, сотрудничество в области энергетики и транспорта, а также реагирование на общие угрозы и вызовы, включая охрану границ и борьбу незаконным оборотом наркотиков.

Согласно общей стратегии ЕС в отношении Центральной Азии, Совет сотрудничества ЕС и Таджикистана проводит ежегодные дискуссии на высоком уровне между ЕС и Таджикистаном.

Экономические отношения. В настоящее время эти отношения в целом руководствуются двусторонним "Соглашением о партнерстве и сотрудничестве" и документом "Европейский Союз и Центральная Азия: Стратегия нового партнерства", способствующих развитию двусторонней торговли и привлечению инвестиций. ЕС также разработал несколько программ кредитования и инвестирования, с 2011 года между ЕС и Таджикистаном действует Соглашение о финансировании по Программе поддержки развития человеческого потенциала в отношении здравоохранения, социальной защиты и управления государственными финансами.

ЕС помог и поддержал вступление Таджикистана в ВТО, поскольку вступление в ВТО дает возможность стране интегрироваться в мировую экономику, что должно дать импульс развитию его торгово-инвестиционных связей.

Права человека. ЕС способствует усилению сотрудничества в области соблюдения прав человека в рамках многосторонних форумов, таких как Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций. Официальные лица ЕС ежегодно проводят встречи на высоком уровне с правительством Таджикистана для решения проблем в области прав человека. На период 2015-2019 годов ЕС принял специальный "План действий в поддержку прав человека и демократии", который является основанием для деятельности в области прав человека Представительства ЕС в Таджикистане.

Техническое и финансовое сотрудничество. В настоящее время представительство ЕС в Таджикистане осуществляет "Многолетнюю индикативную программу на 2014-2020 годы", которая является основой для развития сотрудничества между ЕС и Таджикистаном. В рамках этой программы сотрудничество будет охватывать три основных направления: развитие сельских районов, здравоохранение, образование и профессиональную подготовку. В общем, на их реализацию предусмотрена финансовая помощь в размере 251 млн. евро (в среднем, по 35 млн. евро в год).

Диалог по вопросам гражданского общества. ЕС через свои программы оказывает поддержку мероприятиям по развитию, осуществляемым негосударственными субъектами и местными органами власти, обеспечивая при этом оптимальное взаимодействие и помогая выстраивать структурированный диалог в области развития. Таджикистан ежегодно получает около 750 тысяч евро в рамках программы поддержки организациям гражданского общества, главной целью которой является сокращение масштабов бедности в контексте устойчивого развития. Она направлена на укрепление потенциала организаций гражданского общества через поддержку их собственных инициатив.

В рамках взаимодействия с гражданским обществом, делегация ЕС обсуждает важные вопросы в области прав человека с представителями гражданского общества в Таджикистане.

Гуманитарная помощь и гражданская защита. Таджикистан подвержен различным частым стихийным бедствиям, таким как наводнения, оползни, резкие понижения температуры и землетрясения, поэтому Директорат Европейских Операций по Гражданской Защите и Гуманитарной Помощи (ECHO) оказывает поддержку Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца для удовлетворения неотложных гуманитарных нужд стране в случае этих бедствий.

Культура. Чтобы дать возможность таджикскому народу соприкоснуться с ЕС, в стране каждый год проводится Европейская неделя. Это прекрасная возможность представить в Таджикистане европейские культуры и работу представительства ЕС. Кроме того, многие таджикские студенты принимают участие в программе Erasmus Plus, что позволяет им учиться в ЕС.

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