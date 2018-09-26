Экономический рост, по-прежнему, остается стабильным в большинстве развивающихся стран Азии благодаря высокому внутреннему спросу, растущим ценам на нефть и газ и укреплению роста экономики Индии. Вместе с тем, эскалация напряженности в торговых отношениях станет для региона проверкой на выносливость, подчеркивая важность усилий по укреплению торговых связей между его странами, говорится в новом отчете Азиатского банка развития (АБР).

Согласно прогнозу АБР в обновленном ежегодном экономическом отчете «Обзор развития Азии за 2018 год», рост валового внутреннего продукта (ВВП) региона в 2018 году составит 6%. Прогноз роста ВВП на 2019 год сократится на 0,1 до 5,8%.

«Экономический рост в регионе сохранился, несмотря на внешние вызовы, чему способствовал высокий внутренний спрос в Китайской Народной Республике (КНР) и Индии, - говорит главный экономист АБР г-н Ясуюки Савада. - Наибольший риск для дальнейшего роста связан с нарушением международных производственных связей, вызванным дальнейшей эскалацией напряженности в торговых отношениях, однако рост экономики в Азии должен остаться устойчивым к прямым последствиям принятых на сегодня торговых мер».

Высокий внутренний спрос стимулирует рост экономики крупнейших стран региона, а растущие цены на нефть и газ способствуют экономическому росту стран-экспортеров энергоносителей, таких как Казахстан. Однако новые сдерживающие факторы порождают неопределенность в отношении будущей траектории роста экономики региона. В дополнение к обостряющейся напряженности в торговых отношениях, снижение глобальной денежной ликвидности может еще больше усугубить перспективы экономического роста в предстоящем году.

Рост экономики промышленно развитых стран составит 2,3% в 2018 году и 2% в 2019 году, согласно прогнозу на апрель 2018 года. Потребительские расходы и создание новых рабочих мест стали залогом быстрого экономического роста в Соединенных Штатах. Тем не менее, оживление экономической активности в зоне евро и Японии было вялым в начале года, что вызвало небольшие изменения в сторону снижения относительно прогнозов роста в 2018 году. Ожидается, что США продолжит работу по приведению в норму ситуации в денежно-кредитной сфере в борьбе с инфляцией.

Устойчивый уровень внутреннего потребления и стремительное расширение сектора услуг помогли обеспечить высокие экономические показатели в КНР в первой половине года. Перспективы роста на 2018 год остаются неизменными на уровне 6,6%, но пересмотрены в сторону понижения до 6,3% на 2019 год, что отражает более низкий рост спроса и обострение торговых трений. Реформа сферы предложения, поддерживаемая денежно-кредитными и фискальными мерами, поможет обеспечению экономического роста, отмечается в отчете.

Экономика Индии идет по пути устойчивого роста. Прогнозы ее роста остались без изменений на уровне 7,3% в 2018 году и 7,6% на 2019 год, поскольку временные последствия изъятия крупных купюр из оборота и введения национального налога на товары и услуги, как и ожидалось, снижаются. Воздействие роста цен на нефть компенсируется высоким внутренним спросом и ростом экспорта, особенно промышленных товаров. Обесценивание рупии и нестабильность конъюнктуры на внешних финансовых рынках создают проблемы, так же как и растущая инфляция, хотя ужесточение фискальной политики поможет сократить инфляционное давление.

Экономический рост остается умеренным в 6 из 10 стран Юго-Восточной Азии, который, как ожидается, составит 5,1% в 2018 году, снизившись на 0,1 по сравнению с предыдущим прогнозом. Объем чистого экспорта в Индонезии, на Филиппинах, в Таиланде и во Вьетнаме снизился, поскольку увеличился импорт для поддержки инвестиций в государственную инфраструктуру. В 2019 году экономический рост должен составить 5,2% в соответствии с прогнозом на апрель 2018 года, хотя риски снижения роста повысились.

Более высокие цены на нефть и природный газ в сочетании с увеличением объема экспорта и инвестиций приводят к значительному росту экономики в Центральной Азии, который, как ожидается, составит 4,1% в этом году. С другой стороны, ожидается, что экономический рост в странах Тихоокеанского региона повысится лишь на 1,1%, что вдвое ниже предыдущего прогноза из-за перебоев, связанных с землетрясением в Папуа-Новой Гвинее и дефицитом государственных расходов в Тимор-Лесте.

Риски для региона включают финансовые потрясения, если Федеральной резервной системе США придется повысить процентные ставки раньше, чем ожидается в настоящее время, чтобы предотвратить инфляцию. Но самым большим риском является влияние обострения торговых конфликтов на трансграничные производственные сети, так как деловые связи разрываются, а инвестиционные планы отменяются. Хотя некоторые страны, в частности в Юго-Восточной Азии, в среднесрочной перспективе могут добиться успехов, поскольку торговля переориентируется на эти страны, косвенные последствия могут снизить уровень доверия и инвестиций в регионе. Таким образом, постоянные усилия, предпринимаемые азиатскими странами для заключения торговых соглашений в регионе и за его пределами обеспечивают важный элемент противодействия растущему протекционизму.

АБР привержен цели достижения процветающего, интегрированного, жизнестойкого и устойчивого Азиатско-Тихоокеанского региона, не прекращая при этом свою работу по искоренению крайней бедности. АБР был создан в 1966 году; акционерами банка являются 67 стран, из них 48 стран находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2017 году общий объем помощи АБР составил 32,2 миллиарда долларов США, включая софинансирование в размере 11,9 миллиардов долларов США.

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