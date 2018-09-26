Ветеринары Таджикистана скоро получат мотоциклы и ветеринарные наборы, предоставленные Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФАО). Наборы и мотоциклы были переданы сегодня Комитету продовольственной безопасности при правительстве Республики Таджикистан для дальнейшего распределения между практикующими ветеринарами, сообщили в представительстве ЕС в Таджикистане.

Отдаленные и труднодоступные хозяйства являются особой проблемой, когда речь идет о предоставлении ветеринарных услуг в Таджикистане. ФАО оказывает помощь в этих и других областях в рамках четырехлетнего проекта в Таджикистане, финансируемого Европейским союзом.

Сто мотоциклов Irbis Intruder XY150 и ветеринарные наборы будут распределены в ближайшие недели. При распределении приоритет будет отдаваться тем ветеринарам, которые отвечают минимальным критериям: образование и подготовка, больше всего нуждаются в этих оборудованиях, и у которых отсутствуют транспортные средства для работы в сложных географических районах.

«В момент структурных и институциональных изменений в секторе очень важно обеспечить необходимую поддержку учреждениям и подсекторам, которые подвергаются таким изменениям, - считает представитель ФАО в Таджикистане Олег Гучгельдыев. - Укрепление способности частных и государственных учреждений оказывать услуги по охране здоровья животных является важной частью национальных реформ в сельском хозяйстве, непосредственно связанных с контролем качества и управлением в пищевой промышленности. Таким образом, мы помогаем нашему национальному партнеру достичь своих целей развития».

По его мнению, в результате распределения оборудований отдаленные хозяйства получат лучшие, более быстрые услуги по охране здоровья животных, и мелкие хозяйства повысят свою эффективность.

«Я более чем счастлива, что ЕС участвовал в таком особо важном проекте – действительно, учитывая географию и ландшафт, расстояния и отсутствие надлежащих ветеринарных служб, в частности в отдаленных районах, передача мотоциклов и ветеринарных наборов, безусловно, изменит ситуацию, и поможет фермерам по всей стране» - подчеркнула посол, глава представительства ЕС в Таджикистане г-жа Мэрилин Йосефсон.

Церемония передача оборудования является одним из серии мероприятий, осуществляемых в рамках финансируемого ЕС проекта ФАО «Усиление учреждений и потенциала министерства сельского хозяйства и Государственной службы ветеринарного надзора по выработке политики».

В Комитете продовольственной безопасности Таджикистана считают, что “это замечательная инициатива, предпринятая проектом и правительством Таджикистана с целью обеспечения лучшего доступа к ветеринарным услугам среди сельского населения горных регионов, в том числе в Балджуване, Ишкашиме, Мургабе, Ховалинге и многих других районов”.

Более 90 процентов крупного рогатого скота Таджикистана и мелких жвачных животных содержатся частными хозяйствами в селах по всей стране. Большие расстояния между селениями во многих районах, отсутствие транспортных средств и хороших дорог создают препятствия для доступа к качественным ветеринарным услугам. Распределение мотоциклов и ветеринарных наборов позволит ветеринарам повысить мобильность в предоставление услуг и увеличить свои доходы, что способствует улучшению здоровья и производительности животноводства.

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