В административном центре ГБАО городе Хорог продолжается процесс добровольный сдачи незаконно хранящихся у населения оружия и боеприпасов, сообщил «АП» источник в силовом блоке правительства Таджикистана.

Оружие и боеприпасы, в основном, добровольно сдают представителям правоохранительных органов бывшие бойцы и командиры времен гражданской войны в стране.

Одновременно в городе при содействии местного населения полным ходом идет кампания по очищению стекол незаконно тонированных машин, а также по официальной регистрации ранее не имевших госномера автомашин.

В пресс-службе главы ГБАО «АП» заявили, что «в деле сдачи оружия, очищения стекол и регистрации автомобилей никто никого не заставляет, население после заявления президента добровольно подключилась к данным мероприятиям».

«Завтра, 27 сентября, глава ГБАО Шодихон Джамшед по вышеназванным вопросам проведет контрольное совещание, где будут озвучены цифры - сколько оружие сдано добровольно, сколько водителей добровольно избавились от тонировки», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, по итогам своей рабочей поездки по ГБАО президент Таджикистана 15 сентября на встрече с активом области подверг резкой критике работу правоохранительных структур области. Он дал им месяц срока для наведения порядка.

В результате ранее проведенной ГКНБ и МВД Таджикистана спецоперации по разоружению жителей ГБАО добровольно были сданы 39 единиц огнестрельного оружия, в том числе 11 пистолетов Макарова, 8 автоматов АКМ, 1 пулемёт и 1 карабин марки СКС-7, а также 19 единиц другого огнестрельного оружия.

Сдача оружия проходила с 16 августа по 8 сентября на территории ГБАО в рамках мероприятий, организованных Межрегиональным республиканским штабом в целях обеспечения безопасности и общественного порядка.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus