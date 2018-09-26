14:12, сегодня Автор: Сайрахмон Назриев, специально для Asia-Plus

Главное управление Госнадзора в системе здравоохранения и социальной защиты населения в Хатлонской области с 18 по 24 сентября проверяло частные стоматологии, парикмахерские и салоны красоты города Бохтар.

В ходе проверок 29 парикмахерских, 20 салонов красоты и 13 частных стоматологий за нарушение санитарных норм и неправильное обращение с лекарственными препаратами, были закрыты 18 парикмахерских, 7 салонов красоты и 1 стоматология, сообщили в пресс-службе управления.

По словам источника, также в отношение 11 парикмахеров и 7 человек медперсонала стоматологических кабинетов возбуждены административные дела и штрафы.

«Подобные проверки также проводятся во всех городах и районах Бохтарского региона Хатлонской области», добавил источник.

Напомним, президент страны Эмомали Рахмон в своем вступлении 1-сентября в Госмедуниверситете раскритиковал стоматологов, салоны красоты и парикмахерские за ненадлежащую деятельность и поручил соответствующим госорганам навести порядок в этой системе для предотвращения инфекционных заболеваний.

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