23 сентября возле Музыкально-драматического театра имени Камоли Худжанди жители города Худжанд масштабно и празднично отметили День Города. Праздник был организован Исполнительным органом государственной власти города Худжанд совместно с компанией Tcell. В честь Дня Города, компания преподнесла жителям подарок, который стал главной «жемчужиной» вечера – выступление мэтра таджикской эстрады Далера Назарова.

На праздновании Дня Города прошли яркие театрализованные представления и красочная концертная программа с участием звезд таджикской эстрады и мастеров искусств Согдийской области.

На месте проведения мероприятия участникам и жителям города были представлены достижения различных сфер производства города: продукция народных ремесел, изделия промышленных предприятий, текстиль, кондитерские изделия. Ремесленники разных районов города представили все виды ремесла, как существующие сегодня, так и исторические, сохранившиеся традиционно. В ходе проведения программы, некоторые из женщин–ремесленниц города Худжанд были удостоены грантов председателя города.

Праздник завершился не менее красочно. Tcell представил Далера Назарова, который завершил вечер своим выступлением. Среди всей аудитории не было ни одного человека, кто бы не подпевал известным и горячо любимым песням маэстро.

«Мы не могли остаться в стороне от празднования Дня Города Худжанд. Для каждого человека его родной город — значит очень много, с ним связано много воспоминаний: детство, учеба, первые друзья, первые достижения и успехи. Для компании Tcell, город Худжанд тоже является особенным – ведь именно отсюда началась история сотовой связи Таджикистана, в далекие 2000-е годы, когда Tcell, зародившийся здесь, стал первым сотовым оператором во всей стране! Мы искренне поздравляем всех худжандцев с Днем Города!» - говорит Генеральный Директор компании Tcell Озодхон Давлатшоев.

Празднование Дня Города посетили более 30 000 жителей Худжанда, для которых вечер ярко запомнится в будущем.

«Концерт прошел прекрасно! Мы наслаждались каждой песней, каждым спетым словом Далера Назарова. Живой звук на концерте – это совершенно другие ощущения, чем в записи. Компания Tcell создала для жителей Худжанда прекрасный вечер», - говорит гость празднования Дня города Бахтиёр Раджабов.

Пользователь соцсетей Гуля Атаева делится эмоциями: «Большое спасибо за прекрасный концерт! Буря эмоций! Благодарю организаторов за доставленное удовольствие и хорошее настроение! Восхищаюсь Далером Назаровым, и очень рада, что попала на этот концерт!»

Компания Tcell еще раз поздравляет всех жителей и гостей Худжанда с Днем Города. Пусть каждый здесь будет счастлив, любим и успешен!

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.