Дом, где жил трехлетний Бехрузджон. Старенький домик из трех комнат, давно не видевшие краску двери и окна.

На прошлой неделе на сайте МВД Таджикистана появилось жуткое сообщение – на юге страны бабушка заживо закопала своего трехлетнего внука.

Как взрослая, по словам соседей, вполне адекватная, женщина решилась совершить столь тяжелое, страшное преступление?

Трагедия, о которой сообщает МВД республики, произошла 12 сентября:

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками милиции было установлено, что примерно в 10:00 дня, 58-летняя Ходжарой Ашурова, жительница сельского джамоата Ифтихор района Абдурахман Джами, заживо закопала своего внука, в результате чего ребенок скончался. Труп ребенка был обнаружен шесть дней спустя. По данному факту возбуждено уголовное дело ведется следствие", - сообщало МВД.

Убийство собственного внука со стороны бабушки взволновало многих жителей страны. Люди недоумевали, как такое могло случиться? Здорова ли психически была женщина в тот момент? Что могло подтолкнуть ее на столь шокирующее, жестокое убийство?

Чтобы найти ответы на эти вопросы, мы решили отправиться в село Навобод джамоата Ифтихор, где и произошла трагедия.

Кишлак Навобод района Джами Asia-Plus

"Тихая гавань"

Кишлак Навобод находится на окраине района Джоми в Хатлоне. В советские годы этот район, носивший имя Куйбышева, считался достаточно богатым, жили дехкане безбедно, почти у каждого имелись по несколько голов крупного и мелкого скота, домашних птиц, фруктовых деревьев. Еще они деньги зарабатывали, работая на колхозных полях.

Сейчас ситуация иная. В райцентре есть изменения к лучшему: здесь построено много новых объектов – административных зданий, филиалов банков, магазинов и др. Но работы хватает не всем, да и зарплата многих не устраивает. В кишлаках ситуация хуже.

Когда мы приехали в кишлак Навобод, заметили, что мужчин там заметно меньше, чем женщин: многие находятся в трудовой миграции в России.

Слухи в кишлаках распространяются быстро, тут даже интернет не нужен.

- Дом, где живет эта семья, находится на окраине села, - указала нам дорогу одна из женщин. – Езжайте прямо, потом поверните направо.

Таксист, житель района, медленно проезжая по пыльной улице села, довел нас до дома, где жил со своей семьей трехлетний Бехрузджон, пока его жизнь трагически не оборвалась.

На наши окрики никто не ответил, и мы были вынуждены зайти во двор. Обычный дом небогато живущего жителя села. Старенький домик из трех комнат, давно не видевшие краску двери и окна, в большинстве которых нет стекол.

О том, что именно в этом доме жил погибший малыш, свидетельствуют развешанные на веревке одежды ребенка. Есть такой обычай.

- В доме никого нет, - сообщила нам соседка. – Ходжарой Апа под арестом, сын уехал в Яван, в дом тестя, там его жена.

Мы попросили женщину рассказать о том, как жила семья соседа, были ли конфликты?

- Семья как семья, живут небогато. Глава семьи работает мардикором в Душанбе, приезжает домой два-три раза в месяц. В доме жили его жена, дочь, невестка и трехлетний внук Бехрузджон. Сын Гулмурод, отец Бехрузджона, находился в трудовой миграции в России. Узнав о смерти своего ребенка он приехал домой.

"Она могла из ничего затеять спор"

По словам соседей, они были в шоке, когда узнали о случившемся.

- Ходжарой ведь постоянно носила малыша на руках, видно было, что любила его. Часто в магазин ходила с ним, покупала ему сладости. Правда, характер у нее был немного трудный, она могла из ничего затеять спор.

- Вот мы построили хлев, а она долго скандалила, утверждала, что мы забрали немного с ее территории, хотя это не так, - рассказала одна из соседок Ходжарой Ашуровой. – Иногда скандалила с невесткой, но с кем не бывает. Однако это ведь совсем разные вещи – спор с соседями, невесткой и убийство ребенка.

Другая соседка рассказала, что Бехрузджон был единственным сыном Гулмурода и его жены.

- После женитьбы у них не сразу родился ребенок. Они ходили к врачам, а затем к старухе-знахарке «Момо», которая жила в Яванском районе. Затем родился Бехрузджон. Счастливые родители часто навещали старушку – в праздники, или например, когда мальчика что-то беспокоило. Иногда к знахарке отвозила малыша его бабушка.

Говорят, в то злополучное утро Бехрузджон вдруг стал сильно капризничать, хотя не болел. Мать попросила свекровь отвезти малыша к Момо. Ходжарой согласилась и ушла с внуком. Вернувшись после полудня, она стала плакать и рассказала, что по пути в дом знахарки мальчик нечаянно упал в канал и утонул, - сообщила соседка.

Сразу за домом Ашуровых – болотистая местность. Мальчика искали и здесь, но безрезультатно. Asia-Plus

Сначала задушила, потом закопала в грязи

Более подробно об этой трагедии рассказал нам председатель села Мусо Зохиров.

По его словам, после того, как Ашурова сообщила о том, что ее внук утонул, многие жители села, милиция, начали искать тело Бехрузджона в воде.

- На осмотр берегов канала ушло два дня, но мальчика не нашли. Вызвали водолазов из Нурека. Они искали два дня – тело не обнаружили. Тогда было решено перекрыть воду канала.

По его словам, на целый день несколько кишлаков остались без воды, но люди отнеслись к этому с пониманием.

"На следующий день, когда поиски все еще продолжались, вдруг совсем на другой стороне, недалеко от села Махатони, в овраге, в грязи местный чабан обнаружил тело мальчика. Вернее, останки тела", - рассказал Зохиров.

Отец Бехрузджона приехал из России уже на второй день после пропажи сына.

По одежде и приметам погибшего мальчика он убедился, что это его сын. Следователи прокуратуры тут же направились к Ходжарой Ашуровой.

- Еще в машине по пути на место преступления она не выдержала и сообщила, что убила внука в овраге, сначала задушив его, а затем закопав под грязь еще дышавшего малыша.

На шестой день поисков недалеко от села Махатони, в овраге, в грязи местный чабан обнаружил тело мальчика. Asia-Plus

Бабушка хранит молчание

Женщина так и не ответила, за что она так жестоко лишила жизни своего внука.

"Когда приехали на место убийства, увидели страшную картину – тело ребенка было растерзано, не было одной руки, ноги находились в разных местах, живот был распорот. Наверное, это бродячие собаки обнаружили тело и выволокли его наружу. Ашурова показала, как она живьем закопала внука", - рассказал глава села.

Сейчас по сообщению правоохранительных органов, Ходжарой Ашурова находится под арестом в СИЗО города Бохтар (бывший Курган-Тюбе).

В прокуратуре района сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2, п. в) статьи 104 УК Таджикистана («Убийство заведомо несовершеннолетнего, либо лица заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии»), ведется следствие.

«О результатах следствия сообщим только по окончании расследования», - сообщили в прокуратуре.

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