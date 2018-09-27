Проезд по автотранспортному тоннелю «Хатлон» (бывший «Чормагзак»), который расположен на трассе Душанбе-Вахдат-Куляб-Хорог будет приостановлен с 29 по 30 сентября, сообщает пресс-служба Минтранса Таджикистана.

В указанное время в тоннеле будут проведены профилактические работы. В Минтрансе отметили, что в эти дни движение автотранспорта будет осуществляться по дороге через перевал Чормагзак, под которым и был построен одноименный тоннель четыре года назад.

Проезд по вышеназванному тоннелю был приостановлен примерно на месяц в начале июля этого года. Тогда проводились ремонтно-восстановительные работы после того, как в результате землетрясения произошла просадка почвы на некоторых его участках.

Оседание дорожных участков было зафиксировано после череды землетрясений, произошедших в конце июня.

Реализация проекта по строительству тоннеля «Чормагзак» началась в марте 2010 года. Проект осуществлялся китайской компанией «Чайна Роуд» за счет кредитных средств правительства Китая. Общая стоимость проекта составила около 300 млн. сомони (примерно $70 млн. по тогдашнему курсу).

После сдачи в эксплуатацию тоннеля расстояние автодороги Душанбе - Вахдат - Куляб по сравнению с расстоянием автодороги Душанбе - Курган-Тюбе - Куляб сократилось на 100 км. Общая протяженность тоннеля составляет 4 тысячи 430 метров.

В начале 2014 года тоннель «Чормагзак» постановлением правительства был переименован в «Хатлон».