В Душанбе в связи с приездом президентов СНГ перекрыто движение по центральным дорогам города. Такая ситуация продлится два дня - 27 и 28 сентября. Мы подготовили для вас карту перекрытия автодорог.

В течение двух дней движение транспортных средств будет ограничено на улицах Ахмади Дониш, Айни, Рудаки, Бухоро, Мирзо Турсунзаде, Бехзод, Лохути, Сомони, Низоми Ганджави, Хувайдуллоева, Карамова, Алишера Навои до взъезда в город Турсунзаде и с улицы Айни до города Нурека, сообщает ГАИ.

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