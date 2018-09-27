Президент Эмомали Рахмон принял председателя исполнительного комитета – исполнительного секретаря Содружества независимых государств Сергея Лебедева 26 сентября во второй половине дня. На встрече были обсуждены вопросы, связанные с проведением очередного заседания Совета глав государств СНГ, сообщает пресс-служба главы государства.

Со стороны главы Исполкома СНГ было подчеркнуто, в период председательства Республики Таджикистан в СНГ официальный Душанбе активно содействовал реализации целей Концепции Содружества и продолжает вносить заметный вклад в развитие интеграции государств в рамках содружества, сообщает президентская пресс-служба.

"На встрече была дана высокая оценка роли Таджикистана в период его председательства в СНГ в деле развития и расширения торгово-экономических отношений, сферы транспорта и инфраструктуры, социально-трудовых и гуманитарных отношений, а также высоко был отмечен большой вклад Таджикистана в укреплении интеграции государств-членов Содружества в военной сфере, военно-технической сфере, сотрудничества силовых структур в случаях чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности в регионе", - отмечается в сообщении.

Сергей Лебедев выразил благодарность Эмомали Рахмону за активную поддержку реализации плана мероприятий СНГ по третьему этапу Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, положений Договора по свободным экономическим зонам и поддержку инициатив Исполнительного комитета СНГ в связи с объявлением города Душанбе культурным центром СНГ в 2021 году.

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