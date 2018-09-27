Самолет президента Узбекистана Шавката Мирзиёева несколько минут тому назад приземлился в душанбинском международном аэропорту. Его лично встретил президент Таджикистана Эмомали Рахмон, сообщил «АП» источник в правительстве республики.

Сразу из аэропорта Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон проследуют в парк имени Навои, где откроют памятник Алишеру Навои и Абдурахмону Джоми.

Сегодня же Мирзиёев в сопровождении президента Таджикистана посетит город Турсунзаде, где ознакомится с деятельностью ТАЛКО и местных виноградарей.

Студенты и школьники в ожидании Мирзиёева

Сегодня некоторые улицы в Душанбе были перекрыты даже раньше 9 часов утра, как анонсировало ранее УГАИ МВД Таджикистана.

К примеру, с раннего утра автомобили не пускали к реконструированному и переименованному парку Алишера Навои, который расположен напротив КЧС: президенты здесь снимут покрывало с памятника Джоми и Навои.

архивное фото Asia-Plus

Со всего города к этому парку пешком шли толпы молодых парней и девушек: ребята при галстуках, девочки в национальных платьях и тюбетейках: они два вечера подряд приходили к парку, где репетировали встречу узбекского президента.

Аэропорт выдраили

Утром поливальные машины залили столичный аэропорт водой так, что казалось - в Душанбе всю ночь шёл дождь.

Но суета здесь началась еще со вчерашнего вечера: сначала президент открыл в аэропорту новый зал приёма официальных гостей, а затем в Душанбе приземлился самолет президента Молдовы Игоря Додона.

По традиции – улицу Дониша и проспект Айни тотчас перекрыли, от трассы отогнали цветочниц, которые работали на клумбах, женщин в оранжевых жилетах, которые мыли кафель под мостом и просто прохожих.

После того, как кортеж молдавского президента промчался, все вернулись на свои места.

Asia-Plus

Милиционеры, сотрудники ГАИ и «люди в черном», которые вышли на улицы города в огромном количестве еще вчера вечером, казалось, так и простояли всю ночь вдоль протокольных трасс.

Цветочницы тоже продолжали копаться на клумбах, женщины-дворники - мести и без того уже чистые улицы.

Площадь перед зданиями аэропорта полностью расчистили от автомобилей, с раннего утра на автопарковке орудовал эвакуатор.

К 8 часам в аэропорту уже почти не осталось и людей: последние прибывшие пассажиры рейсов из Москвы и Новосибирска разошлись. Следующие, судя по расписанию, прибудут уже к вечеру. Три рейса из Мешхеда, Бишкека и Хорога – отменили, по каким причинам в справочной аэропорта объяснить толком нам не смогли.

Всё, аэропорт чистый и пустой.

Asia-Plus

Все замерло в ожидании президентов

Душанбе, который почти год готовился к приему гостей - обновлялись фасады зданий, ремонтировались дороги, сегодня чист, красив и пуст: центральные дороги перекрыты.

В течение дня в таджикскую столицу еще прилетят российский лидер Владимир Путин, глава Беларуси Александр Лукашенко, Казахстана - Нурсултан Назарбаев, Азербайджана - Ильхам Алиев, Кыргызстана - Сооронбай Жээнбеков, премьер-министр Армении - Никол Пашинян и вице-премьер Туркменистана - Пурли Агамырадов. Завтра в городской резиденции правительства состоится очередной саммит глав государств СНГ.

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