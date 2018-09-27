Шавкат Мирзиеёв и Эмомали Рахмон, который встретил своего узбекского коллегу в столичном аэропорту, обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества Таджикистана и Узбекистана.

В ходе встречи, которая прошла в столичном аэропорту, в новом зале для приема высокопоставленных гостей, президенты отметили, что за короткое время "усилиями стран и народов" устранены ряд проблем, а реализация ранее подписанных договорённостей по развитию двустороннего взаимодействия уже даёт свои плоды, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Строительство двух ГЭС на реке Зеравшан и открытие филиала компании « Artel » в Таджикистане будут служить на благо народам наших стран», - отметил президент Узбекистана.

Главы государств также были едины во мнении, что для разработки и реализации проектов в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах имеется нормативно-правовая база, а для осуществления этих целей будут использованы все имеющиеся материальные и другие резервы, отмечает пресс-служба таджикского лидера.

фото с сайта президента РУ

После переговоров из аэропорта Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон поехали в парк имени Алишера Навои, и открыли памятник классикам таджикской и узбекской литературы Абдурахмону Джоми и Алишеру Навои.

Решение об установлении памятника Эмомали Рахмон подписал в начале марта. Тогда же своим решением президент переименовал столичный парк «50-солагии джавонон» («50-летие молодежи») на парк имени Алишера Навои.

Мэру столицы Рустаму Эмомали он поручил провести конкурс на лучший проект памятника Абдурахмону Джоми и Алишеру Навои в знак дружбы народов Таджикистана и Узбекистана. Его победителем и стал Гафур Джураев, который и создал скульптуру.

Между тем, в Душанбе для участия в саммите СНГ сегодня слетаются главы стран, входящих в СНГ, кроме президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

В Душанбе уже прибыли Игорь Додон и Шавкат Мирзиёев, вечером ожидается прибытие Александра Лукашенко, Владимира Путина и других глав государств.

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