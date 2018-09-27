Startup Weekend – это глобальное массовое движение активных и заинтересованных предпринимателей, происходящее ежегодно во многих странах мира. Целью данного мероприятия является предоставление площадки, где молодые люди презентуют свои старт-ап идеи, получают техническую и нетехническую помощь от профессиональных предпринимателей и работают над прототипом своей идеи, постепенно превращая ее в минимальный жизнеспособный продукт.

Компания Tcell уже традиционно является партнером Startup Weekend, обеспечивая участников необходимыми условиями для работы над проектами.

"Tcell, как социально ориентированная компания, и как одна из компаний Фонда Ага Хана по экономическому развитию (AKFED), всегда поддерживает и будет в дальнейшем поддерживать такие начинания, особенно в области IT стартапов. Потому что такие начинания обычно решают социальные проблемы, совершенствуя и улучшая жизни людей. Также, для нас важно поддержать и мотивировать людей на создание прочной, надежной и современной технологической экосистемы в Таджикистане", - говорит Генеральный Директор Tcell Озодхон Давлатшоев.

Недавно прошедший Startup Weekend Womеn Tajikistan 2018 был посвящен исключительно женскому предпринимательству: в наше время эта тема становится все более актуальной, так как все больше девушек выбирает активную жизненную позицию. Это видно из статистики: на участие в Weekend было подано более 100 заявок от девушек. В итоге, более 70 девушек и женщин разных возрастов, из разных регионов страны и даже из соседних стран (Кыргызстан, Узбекистан и Афганистан) приняли участие на мероприятии в этом году.

Девушки привнесли на проект массу интересных и инновационных идей социального значения, которые обеспечивали бы работой многих девушек и женщин. Многие из идей были и в области информационных технологий (ИТ).

На протяжении трех дней, участницы Weekend обсуждали, делились стартап-идеями и получали ценные наставления от опытных наставников – практикующих и успешных предпринимателей страны. Их идеи разрабатывались, участницы находили единомышленников и объединялись в команды. В финальный день команды презентовали разработанные бизнес-концепции, и лучшие из них получили поддержку инвесторов и памятные подарки от партнеров.

Менторами для участников стали успешные локальные и международные бизнес лидеры разных отраслей предпринимательского сектора: Шерали Джурабаев, Заррина Бабаева, Мунира Исамова, Парвина Исхаки, Фируза Мирзоева, Лайло Тагаева, и Езель Агаоглу.

Startup Weekend Women Tajikistan 2018 стал уже 5 подобным мероприятием, и проводится уже третий год Ассоциацией инновационного и технологического предпринимательства (AITE) в партнерстве с компанией Tcell, Американской торговой палатой в Таджикистане (AmCham), НПО «Илмхона», ОБСЕ, Mercy Corps, при поддержке глобальных спонсоров как Google for Entrepreneurs, TechStars, Eventbrite.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.