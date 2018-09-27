Месторождение Фон Ягноб, уголь с которого поставляется в Узбекистан

Дочернее предприятие Таджикской алюминиевой компании – «ТАЛКО Ресурс» приступила к экспорту угля в Узбекистан. До 1 сентября она уже успела поставить в соседнюю страну около 1,2 тысяч тонн топлива, сообщает пресс-служба министерства промышленности и новых технологий РТ.

Поставки угля «дочкой» ТАЛКО осуществляются в рамках достигнутых в августе этого года в Ташкенте договоренностей с узбекской компанией ИП ООО BLUE BELL GLOBAL VENTURE. Тогда ООО «ТАЛКО Ресурс» и ИП ООО подписали соглашение о поставке в Узбекистан 37,3 тысяч тонн угля на сумму $1 млн.

«ТАЛКО Ресурс» приступило к промышленной разработке угля из месторождения «Фон Ягноб» Айнинского района на выделенных правительством Таджикистана участках «Конте» и «Джиджикруд» (производительность – 320 тыс. тн/г) в 2013 году.

Добыча угля в Таджикистане с начала нынешнего года до 1 сентября составила более 1 млн. тонн, из которого около 14% приходится на «ТАЛКО Ресурс».

В Таджикистане «ТАЛКО Ресурс» обеспечивает углем ГУП «ТАЛКО», ТЭЦ «Душанбе-2», Яванский цементный завод, Душанбинский цементный завод и ряд других предприятий.

На подходе золото

Таджикский алюминиевый гигант, кроме производства «крылатого металла» и прочего, планирует заниматься добычей драгоценных металлов, в частности золота.

Летом этого года другая дочка ТАЛКО – «Талко Голд» начала строительство крупного предприятия по добыче и обогащению драгоценных металлов в Айнинском районе. Строительные работы планируется завершить до конца 2019 года, и сдать предприятие в эксплуатацию в начале 2020 года.

Компания в рамках Программы государственной поддержки по оздоровлению экономического положения получила Кончочскую группу месторождения в начале 2016 года. Данная группа состоит из трех рудников: Чульбои (золото, серебро), Кончоч (золото, серебро, ртуть, флюорит), Шахкон (золото, сурьма, мышьяк, флюорит).

По предварительным расчетам ТАЛКО, запасы золота в этих месторождениях превышают 55 тонн, а серебра - около 44 тонн.

Кроме того, на территории месторождения также имеются запасы ртути (184 тонн), сурьмы (268 тыс. тонн), флюорита (205 тыс. тонн) и ряда других полезных ископаемых.

ТАЛКО планирует перерабатывать на Кончочской группе месторождений ежегодно до 900 тыс. тонн руды.

С алюминием пока придется подождать

Производство же своей основной продукции ТАЛКО в этом году снизила. Связывают это с капитальным ремонтом на алюминиевом заводе.

Так, в первом полугодии этого года компанией было произведено всего около 55 тыс. тонн первичного алюминия, что на 3 тыс. тонн меньше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщает министерство промышленности и новых технологий.

Проходящие в настоящее время на заводе ремонтные работы касаются, в основном, установки современного оборудования, которое позволяет снизить расход электроэнергии в три раза.

Ожидается, что эти работы будут завершены до конца этого года, после чего ожидается увеличение выпуска металла.

Согласно данным министерства экономического развития и торговли, в будущем году ТАЛКО намеревается довести производство первичного алюминия до 245,5 тыс. тонн.

Ранее, в конце прошлого года руководство компании заявляло, что годовое производство алюминия в ближайшие годы планируется довести до 1 млн. тонн.

Компания намеревалась уже в этом году приступить к строительству нового завода, производственной мощностью более 503 тысяч тонн в год. Годовая проектная мощность действующего завода составляет 517 тысяч тонн.

Завод, предварительная стоимость которого оценивалась в $1,6 млрд., планировалось сдать в эксплуатацию через полтора года.

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