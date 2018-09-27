Еще более 100 000 жителей Хатлона получили возможность пользоваться мобильным интернетом компании «МегаФон Таджикистан». Таковы результаты работ по расширению сети 3G, проведенных техническими специалистами оператора в августе и сентябре 2018 года.

Новые базовые станции стандарта 3G запущены «МегаФоном» в джамоате Навбахор района Кушониён, джамоате Дехконобод района Дусти, джамоате Файзобод района Хамадони, джамоате Шуробод района Ш. Шохин и джамоате Арал района А. Джами. На базовой станции Намуна в районе Пяндж расширен диапазон используемых частот – теперь это оборудование имеет вдвое больший радиус действия.

«Планомерная работа по расширению сети 3G имеет конечной целью обеспечение всех жителей региона мобильным интернетом на хороших скоростях. О высоких темпах развития сети говорит уже тот факт, что число активных пользователей 3G-интернета в Хатлоне выросло по сравнению с прошлым годом на 40%. И в значительной мере этот рост идет за счет жителей небольших населенных пунктов, где мы запускаем новые базовые станции. Мы помогаем ликвидировать в стране «цифровое неравенство», чтобы наши абоненты могли повсеместно использовать современные услуги связи для работы и общения с близкими», – отмечает Маджид САЙТАСАНОВ, руководитель регионального управления компании «МегаФон Таджикистан» по Хатлонской области.