В современном мире обойтись без юридической помощи нелегко - даже бытовые вопросы могут потребовать правового решения. При этом разбираться в тонкостях законодательства обывателям зачастую достаточно сложно, поэтому каждому гражданину вне зависимости от его доходов и социального статуса в случае возникновения правовых вопросов требуется помощь юриста. О том, как и где ее получить, особенно если нет средств на оплату услуг юриста, рассказываем в наших карточках.