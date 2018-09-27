Из-за ЧП, которое сегодня примерно в полдень произошло на 154 километре трассы Душанбе-Худжанд, дорога в настоящее время остается закрытой: тут образовалась длинная пробка. Об этом «АП» сообщают очевидцы.

По их словам, на въезде в тоннель «Шахристан» водитель Камаза (госномера 9850 ЕВ02) на повороте не справился с управлением транспорта, и автомашина врезалась в гору. В результате, прицеп грузовика перевернулся, и перекрыл дорогу.

фото прислано очевидцем

Илхом, очевидец происшествия, отправил нам фотографии с места ЧП. Он сообщил, что более 100 автомашин стоят здесь уже более часа.

фото прислано очевидцем

«Мы уже час стоим, с двух сторон скопились более 100 автомашин. Сотрудников IRS и спасателей нет. Водители сами стараются решить проблему, но пока не получается», - сообщил Илхом.

В компании IRS сообщили, что соответствующая техника направлена на место ДТП и вскоре движение будет восстановлено.

фото прислано очевидцем

«Мы в курсе, что на 154 километре произошло ЧП. Поскольку там работать тяжело, мы направили дополнительные силы. Сложность в том, что перевернувшийся прицеп гружённый. В ближайшее время движение будет восстановлено», - сказал «АП» пресс-секретарь IRS Далер Мерганов.

фото прислано очевидцем

Реконструкция автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров, была завершена в 2010 году. На эти работы было потрачены почти 300 миллионов долларов, заимствованные у Китая сроком на 20 лет.

фото прислано очевидцем

С апреля 2010 года управлением этой дорожной инфраструктурой занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.

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