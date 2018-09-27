В представительстве Евросоюза в Таджикистане в сентябре этого года назначен новый руководитель. Это г-жа Мэрилин Йосефсон, которая до этого работала в Постоянном Представительстве Швеции при Европейском Союзе в Брюсселе.

Г-жа Йосефсон родилась 6 февраля 1977 года в Швеции. С 1996 по 2000 годы училась в университете Карлстада в Швеции, имеет диплом магистра, специализировалась в области социологии, политологии, юриспруденции и европейской интеграции. Также она получила образование в университете Лаваля в г. Квебек (Канада).

Свою карьеру г-жа Йосефсон начала с решения миграционных вопросов в качестве сотрудника департамента стран Латинской Америки и Африки Миграционной службы Швеции. Затем она была назначена координатором страновой программы международной неправительственной организации "Врачи без границ" (Бельгия), работая в различных регионах Демократической Республики Конго.

Позже перешла на работу в МИД Швеции, занимая позицию ответственного сотрудника Департамента политики и Департамента многостороннего сотрудничества. Работала затем первым секретарем посольства Швеции в г. Аддис-Абеба (Эфиопия) и г. Лусака (Замбия).

В 2010 году - политический Советник Представительства ООН/ПРООН в Киеве и Крыму (Украина), затем назначена главой отдела по развитию торговли, главой административно-финансового Отдела посольства Швеции в Гааге (Нидерланды).

В 2012-2014 годах госпожу Йосефсон назначают сотрудником по международной политике, курирующей вопросы санкций в отношении Зимбамве Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе (Бельгия). Через два года она становится Главой офиса/Политическим советником г-жи Хельги Шмид, Генерального секретаря/заместителя Генерального секретаря Европейской внешнеполитической службы в Брюсселе.

И ее последнее место работы с января 2016 года - заместитель Посла по вопросам группы "Николаидис" Комитета по вопросам политики и безопасности Постоянного Представительства Швеции при Европейском Союзе в Брюсселе.

Г-жа Йосефсон свободно владеет шведским, английским, французским языками, знает португальский и испанский языки. Она уже приступила к изучению русского и таджикского языков, для того, чтобы общаться в Таджикистане без барьеров.

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