В Душанбе завтра, 28 сентября пройдет саммит глав государств стран-участниц СНГ. Мы решили спросить у жителей города Душанбе, что они знают об этой организации.

Почти все наши респонденты правильно ответили на вопрос «Что такое СНГ?», но не могли назвать все страны, которые входят в него, некоторые даже включили в Содружество Китай и Афганистан. А на наш заведомо неверный вопрос: «Кто является президентом СНГ?», правильно ответил только один респондент.

А вы можете ответить на эти вопросы?

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