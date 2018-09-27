Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев дали старт работе первой очереди совместного таджикско-узбекского предприятия «ТАЛКО-КРАНТАС», сообщает пресс-служба президента Таджикистана.

Предприятие, в основном, будет заниматься сборкой 12 видов грузоподъёмных кранов и грузовых машин.

После сдачи в эксплуатацию второй очереди на предприятии будут собирать 40 наименований транспорта для коммунальных служб и строительных работ.

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«В дальнейшем на предприятии намерены наладить производство запасных частей. Сейчас здесь работой охвачены 100 человек местного населения», - сообщает пресс-служба.

Напомним, что подписание соглашения о создании этого совместного предприятия было подписано в ходе госвизита Шавката Мирзиёева в Таджикистан в марте 2018 года.

Согласно другому соглашению, ТАЛКО ежегодно будет поставлять 10 тыс. тонн алюминия ряду промышленных компаний соседней страны.

В ходе своей поездки в город таджикских металлургов – Турсунзаде Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев также посетили ряд дехканских хозяйств.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан для участия в саммите глав государств СНГ. Кроме него в Душанбе уже приехал президент Молдовы Игорь Дадон. Вечером ожидается прибытие остальных президентов.

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