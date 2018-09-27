Шавкат Мирзиёев подарил два автомобиля Captiva таджикским дехканам в городе Турсунзаде, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Напомним, что президенты двух стран Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев сегодня побывали в дехканских хозяйствах «Боги сомон» и «Ватан» Турсунзаде.

Руководители этих хозяйств получили от Мирзиёева автомобили.

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«Президент нашей страны осмотрел виноградник и склад хозяйства. Шавкат Мирзиёев подарил Камолу-ота Мадумарову произведенный в нашей стране автомобиль Captiva. Глава нашего государства посетил также дехканское хозяйство "Ватан" того же района и подарил автомобиль Captiva его руководителю Неъмату Усмонову», - сообщает пресс-служба узбекского президента.

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