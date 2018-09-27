16:59, сегодня Автор: Бахром Файзуллоев, специально для Asia-Plus

Решение об учреждение Совета по развитию новых технологий при председателе Согдийской области было принято 26 сентября, сообщает пресс-служба главы области.

Совет по развитию новых технологий создается с целью развития инициативности, поощрения изобретательской и новаторской деятельности.

Помимо этого он призван выявлять таланты в сфере науки, производства и обеспечивать дальнейшее развитие социально-экономической сферы области.

Согласно данному решению утвержден состав Совета, в который вошли заместители председателя области, заведующие и начальники отделов и управлений исполнительного органа госвласти области, руководители вузов и видные ученые. Председателем Совета является глава области.

Следите за нашими новостями в Telegram, подписывайтесь на наш канал по ссылке https://t.me/asiaplus