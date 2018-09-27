АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- В Душанбе пройдет заседание Совета глав государств СНГ. В повестке дня шестнадцать пунктов – вопросы политического и гуманитарного сотрудничества, а также взаимодействия в области обеспечения безопасности.

- В связи с проведением заседания Совета глав государств центральная часть Душанбе будет закрыта для движения транспорта с 9.00 часов.

- В American Space and Makerspace Dushanbe Tajikistan состоится презентация для начинающих маркетологов. Начало в 15.00

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 28 СЕНТЯБРЯ

2010- В Душанбе прошел таджикско-казахстанский бизнес-форум по торгово-экономическому сотрудничеству.

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 28 СЕНТЯБРЯ

1898-1940 – Родился государственный деятель Сурен Шадунц.

1951 – Родился математик Сайфулло Бобоев

1954 – Родился доктор исторических наук, профессор Музаффар Олимов

1957 – Родился заслуженный деятель Таджикистана Мухаммад Шарифов

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 28 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер восточный 3-8, в отдельных районах усиление до 15-20 м/с. Температура: в долинах ночью 11-16 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 3-8 тепла, днем 15-20 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8, временами усиление до 15-20 м/с. Температура: ночью 14-16 тепла, днем 27-29 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.