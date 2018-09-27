27 сентября 2013 года мэрия Душанбе внесла запрет на громко звучащую музыку в маршрутках и автобусах, курсирующих в столице. С момента выхода этого решения прошло ровно пять лет.

Мы воспользовались этой датой, чтобы сделать подборку из решений прежней и нынешней столичной администрации, направленных на упорядочение общественных отношений. Решений, которые так и не были исполнены.

Коровам в городе не место!

В 2009 году в Душанбе был введен запрет на содержание крупного и мелкого рогатого скота, а также ослов, кроликов и домашней птицы на территории столицы. Запрет был основан на законе «О статусе столицы Республики Таджикистан». Ограничения не касаются собак, кошек и домашних птиц (канареек, попугаев и так далее), хозяева которых имеют специальные разрешения ветеринарных служб.

Надо отметить, что такие правила существуют почти во всех крупных городах мира. А в Душанбе даже на центральных улицах еще недавно можно было встретить пасущихся коров. Запрет вызвал недовольство многих жителей частного сектора столицы, но он был необходим.

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Старые тандыры снесли, «современные» не построили

В 2012 году власти Душанбе приняли решение о сносе всех незаконных построек, в том числе тандыров (печь для выпечки лепёшек), в жилых кварталах столицы. Своё решение мэрия аргументировала, в том числе и тем, что, что эти постройки портят облик столицы, не отвечают требованиям безопасности, ухудшают экологию, и причиняют неудобство горожанам. Все функционирующие тандыры по городу были разрушены вопреки недовольству горожан. «Вместо снесенных старых тандыров появятся новые и современные», - заявил по этому случаю тогдашний первый вице-мэр Душанбе Ашурбек Расулов. По его словам, мэрия подготовила несколько проектов современных тандыров, лучшие из них будут отобраны по итогам конкурса.

Сегодня подавляющее большинство тандыров снесено, однако в некоторых закоулках, всё ещё можно найти тандыры, но их единицы. А новых, «современных» тандыров мы так и не увидели

Фото Asia-Plus

Долой трусы на балконах!

В 2013 году районная администрация Сино в Душанбе запретила жителям высотных домов сушить белье на открытых балконах. Нарушителям грозил штраф в размере 2000 сомони. В администрации уточняли, что таково требование закона о статусе столицы. Кроме того, белье запрещено развешивать на веревках, протянутых от балкона или лоджии к деревьям или столбам. Сообщения о введении запрета были ранее расклеены в подъездах высотных домов. Представители домкомов проверяли, как выполняется решение хукумата, и проводили разъяснительную работу.

В последнее время запрет сушить белье на балконах коснулся всех районов города, включая и не протокольных, спальных районов.

Конечно, учитывая то, что мы всё же живём в столице необходимо соблюдать установленные правила для горожанина. Но где сушить белье, например, жителю многоэтажки, когда во дворе негде развернуться?

Фото Asia-Plus

В галошах по главной площади

В конце декабря 2016 года бывший мэр Душанбе поручил принять меры в отношении тех лиц, которые появляются в местах массового скопления в домашней одежде, калошах и тапочках. Он поручил правоохранительным органам навести порядок в этом направлении. В редакцию «АП» тогда обратились несколько человек, которые рассказали, что сотрудники милиции их оштрафовали возле торгового центра «Садбарг» за ношение калош. Размер штрафа составил 60 сомони. Тем временем мэрия заявляла, что такого поручения не давала.

Ну что сказать… Права граждан, как и их обязанности, закреплены Конституцией страны. Однако в любом обществе есть свои не писанные правила. Город, а тем более столица это, прежде всего, культурный центр, где расположены все главные организации и учреждения страны. Это место куда ежедневно прибывают граждане разных стран. И судить нас будут, прежде всего, по нашему внешнему виду. Поэтому, конечно же некрасиво, когда в центре города навстречу туристу идет местный житель в галошах или домашней пижаме.

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«Чуждой музыке в маршрутке не место»

В сентябре 2013 года мэрия Душанбе поручила руководителям ОГАИ УМВД Таджикистана, столичного управления государственного контроля и регулирования на транспорте строго контролировать вопросы перегруза пассажирского общественного транспорта, самовольной установки дополнительных мест в салонах микроавтобусов и маршрутных такси, а также использование аудио аппаратуры, распространение агитационно-пропагандистских материалов в салонах автомобилей пассажирского транспорта.

А в январе 2014 года вышло Постановление председателя города Душанбе принять действенные меры по запрету использования в общественном транспорте музыки, «чуждой национальным и общечеловеческим ценностям».

Фото Asia-Plus

«Данное решение столичных властей направлено на то, чтобы повысить безопасность на дорогах столицы, сделать работу общественного транспорта более качественной, и повысить комфортность пассажироперевозок», - отмечали в мэрии. Постановление столичного градоначальника вызвало широкий резонанс среди горожан, и активно обсуждалось в соц. сетях. Как всегда нашлись «сторонники» и «противники» административных решений. Но, большинство жителей столицы выступили в поддержку данного запрета. Постановление было принято и даже какое-то время исполнялось. Но прошло время, и сейчас в салонах многих маршруток снова громко звучит музыка, порой водитель даже не слышит просьбу об остановке, а потом ещё и грубит, что не вовремя его предупредили. Салоны общественного транспорта всегда переполнены, кондуктора, особенно в утренний час-пик буквально запихивают пассажиров, чтобы закрыть дверь.

И ещё одна, на мой взгляд, раздражающая особенность работы общественного транспорта – зазывалы-кондукторы. Не обращая никакого внимания на уже сидящих в салоне пассажиров, они на остановках во весь голос кричат направление маршрута, тогда как на лобовом стекле у всех большие цифры с номером маршрута и мест его следования.

Фото Asia-Plus

Скот забивать только в установленных местах

В конце августа 2017 года Душанбинские власти запретили забивать скот на национальные праздники в черте города. Нарушителей ждал штраф от 8 до 16 тысяч сомони. Теперь забивать скот горожане могут только в установленных администрацией города местах. Совершенно нормальная и цивильная мера. Раньше в городе в преддверии праздника жертвоприношения или на свадьбах практически на каждой улице можно было увидеть, как взрослые режут скот, а вокруг собирались много любопытных, в том числе детей. На их психику, естественно, это жестокое зрелище отразится не лучшим образом.

За чей счет ремонт?

В 2017 году в преддверии нового учебного года, молодой градоначальник Рустам Эмомали запретил брать с родителей деньги на ремонт школ и детских садов, так как подобные добровольно-принудительные сборы очень уж попахивают коррупцией. Теперь ремонт ложится на плечи районных бюджетов. Такое решение мэра родители приняли с восторгом. Но … всё же при устройстве в школу, или в детское дошкольное учреждение руководители в частной беседе подчёркивают, что каждый родитель должен помочь учреждению, внося свою посильную поддержку заведению, который посещает его ребёнок.

Фото Asia-Plus

Вечерний интернет-кафе – только для взрослых

В 2017 году мэрия Душанбе запретила несовершеннолетним молодым людям посещать интернет-кафе в ночное время. Мэр города Рустам Эмомали своим распоряжением также запретил привлекать подростков к работе в таких заведениях. Подрастающее поколение как губка схватывает всё на лету. Зачастую подростки группами часами просиживают в таких заведениях, где заходят в не предусмотренные для их возраста интернет сайты. Не раз была свидетелем того, как играя в разные компьютерные игры, пацаны на эмоциях, громко выражаются нецензурной лексикой, кричат и ведут себя просто ужасно. При этом никаких замечаний не получают ни от посетителей, ни тем более от владельцев кафе.

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