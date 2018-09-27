Эмомали Рахмон и Шавкат Мирзиёев сегодня приняли участие в официальном открытии нового парка имени Алишера Навои. По итогам мероприятия с участием президента Узбекистана также было снято покрывало с недавно установленного памятника двум великим мудрецам таджикского и узбекского народов Абдурахмону Джоми и Алишеру Навои.

Монумент был изготовлен на семи ступенях по проекту заслуженного деятеля искусств Таджикистана Гафура Джураева, который постарался в интервью нам разъяснить, мысль и идею своего творения.

Напомним, двум великим мыслителям в марте текущего года в Самарканде также был установлен памятник. Произошло это радостное событие в знак укрепления таджикско-узбекских отношений. Авторами самаркандской версии «Джоми и Навои» были известные скульпторы Хакимходжа Хуснитдинходжаев (1928-1986) и Владимир Лунев (1936-1993).

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