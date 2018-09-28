Определился соперник юношеской сборной Таджикистана (U-16) на стадии четвертьфинала чемпионата Азии-2018 в Малайзии. Наша сборная сыграет с победителем группы «В» – сборной КНДР, сообщает пресс-служба Федерации футбола Таджикистана.

Сборная Северной Кореи с 7-ю очками первенствовала в группе «В». На групповом этапе футболисты КНДР обыграли сборные Йемена (1:0) и Омана (3:1), а также сыграли вничью с командой Иордании (2:2).

Юношеская сборная Таджикистана заняла второе место в группе «А», набрав четыре очка. На старте азиатского первенства наши юноши уступили Малайзии (2:6), однако затем сыграли вничью с Японией (0:0), а в решающем поединке за выход из группы взяли верх над сборной Таиланда (2:1).

Четвертьфинальный матч чемпионата Азии-2018 между юношескими сборными КНДР и Таджикистана состоится в воскресенье, 30 сентября, на стадионе «Петалинг Джая». Начало игры в 17:45 по душанбинскому времени. Победитель четвертьфинала получит путевку на юношеский чемпионат мира (U-17), который в следующем году пройдет в Перу.

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