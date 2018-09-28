Азиатский банк развития ухудшил прогнозы экономического роста во всех странах Центральной Азии, кроме Таджикистана и Казахстана.

Ожидаемый рост экономики Таджикистана остается неизменным - 6% в этом году и 6,5% в следующем году.

Сравнительно высокий рост ВВП Таджикистана (по сравнению с другими странами ЦА) специалисты АБР в обновленном Обзоре развития Азии объясняют оживлением экономики России, что способствует повышению объемов денежных переводов. Это, следственно, приведет к росту объемов розничной торговли и услуг в Таджикистане.

Инфляция в республике прогнозируется на уровне 6,5% в 2018 году и 7% в 2019 году.

Прогнозы экономического роста в Казахстане, с учетом увеличения стоимости нефти и газа на мировом рынке, даже несколько улучшены: рост ВВП этой страны в этом году ожидается с 3,2% до 3,7%, в следующем – с 3,5% до 3,9%.

Прогнозы роста ВВП в Узбекистане понижены в 2018 году с 5,5% до 4,9%, в 2019 году - с 5,6% до 5%. Основной причиной изменения ожиданий является девальвация национальной валюты – сума.

Рост ВВП Кыргызстана в 2018 году прогнозировался на уровне 3,5%, аналитики АБР изменили свои ожидания до 2,5%. Однако относительно следующего года данный показатель остался прежним – 4%.

Также снижены прогнозы роста экономики Туркменистана: с 6,5% до 6,2% в 2018 году, с 6,7% до 6% в 2019 году.

АБР в своих прогнозах не одинок

Ранее, в начале текущего месяца, Евразийский банк развития прогнозировал Таджикистану сохранение высокого уровня экономической активности до конца года.

Аналитики ЕАБР считают, что основным ключевым двигателем роста экономики Таджикистана остаются инвестиции.

«Реализация инфраструктурных проектов задает инвестиционный импульс экономике, тем самым сохраняя стабильно высокие темпы роста ВВП», - говорилось в ежеквартальном макроэкономическом обзоре «Страны ЕАБР: курс на устойчивое развитие».

Также, по мнению экономистов банка, таджикской экономике посредством внешней торговли и денежных переводов окажут поддержку «сохранение роста в странах - торговых партнерах» и «улучшение ценовой конъюнктуры на мировых рынках хлопка и алюминия».

Республике по итогам нынешнего года прогнозировался экономический рост на уровне 7,1%. Это на 0,1% выше надежд властей страны: правительство ожидает реальный рост ВВП по итогам нынешнего года на уровне 7%.

В авангарде

Рост экономики Таджикистана в прошлом году составил 7,1%, что являлось одним из самых высоких показателей в мировом масштабе.

По данным Всемирного банка, Таджикистан находится среди девяти стран мира, достигших в прошлом году наивысшего уровня экономического роста.

Наиболее высокий рост ВВП в прошлом году зафиксирован в двух африканских странах: Эфиопия – 10,3% и Гвинея - 8,2%.

В десятку стран мира с самым заметным ростом экономики также попали Непал (7,9%), Гана (7,8%), Армения (7,5%), Турция и Бутан (по 7,4%), Бангладеш (7,3%), Таджикистан (7,1) и Джибути (7,0%).

Рост ВВП Туркменистана в 2017 году составил 6,5%, Узбекистана – 5,3%, Кыргызстана – 4,4%, Казахстана – 4,0%, а России – 1,5%.

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