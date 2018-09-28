В ходе визита в Душанбе для участия в расширенном заседании Совета глав государств стран СНГ Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сегодня встретилась с российскими учителями, прибывшими в Таджикистан для работы в школах страны.

На встрече спикера Совфеда с учителями также присутствовали Посол России в Таджикистане Игорь Лякин-Фролов и спикер верхней палаты таджикского парламента Махмадсаид Убайдуллоев.

Спикер российского парламента осмотрела несколько кабинетов одной из школ, где преподают приехавшие из России учителя, пообщалась с ними и учениками, поинтересовалась условиями быта и работы преподавателей, а также ответила на интересующие их вопросы, сообщили "АП" в представительстве Россотрудничества в Таджикистане.

Валентина Матвиенко отметила важность продвижения русского языка в регионе Центральной Азии. Она передала в качестве помощи партию учебной, методической и художественной литературы, которая будет передана образовательным учреждениям Таджикистана.

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