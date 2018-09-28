АНОНСЫ СОБЫТИЙ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

- Государственный русский драматический театр им. Вл.Маяковского представит на сцене малого зала театра Лохути (3 этаж) спектакль «Тартюф». Начало в 14:00. Количество мест ограничено. Цена билета: 15 сомони. . Бронирование билетов по номеру: 907617891 (с 10.00).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ – 30 СЕНТЯБРЯ

День Мавлоно Руми

1997 - Завершился процесс репатриации таджикских беженцев из Афганистана.

1997 - Открылся участок Курган-Тюбе-Саргазон железной дороги Курган-Тюбе-Куляб.

2017 - «Asia-Plus» объявила о запуске уникального видеопроекта «Ремесла Таджикистана».

ДНИ РОЖДЕНИЯ – 30 СЕНТЯБРЯ

1207-1273 – Родился таджикско-персидский поэт и мыслитель Джалолиддин Руми.

1873 - Родился ученый-историк (востоковед), доктор исторических наук, академик Академии наук Таджикистана, Заслуженный деятель науки Таджикской и Узбекской ССР, первый директор института истории АН Таджикской ССР, профессор А.А. Семенов.

1920-1979 – Родился кинорежиссер, Народный артист Таджикистана, лауреат Государственной премии имени А.Рудаки Борис Кимьягаров.

1946 – Родился архитектор Баховаддин Зухуриддинов.

1947 – Родился доктор биологических наук, профессор Тохирчон Сатторов.

1948 – Родился экс-секретарь Совета безопасности Таджикистана Амиркул Азимов.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 30 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА

По Согдийской области – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах слабый дождь. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 2-7 тепла, днем 16-21 тепла.

По Хатлонской области – Малооблачно, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 10-15 тепла, днем 28-33 тепла, в предгорьях ночью 8-13 тепла, днем 23-28 тепла.

По Горно-Бадахшанской автономной области – Переменная облачность, местами небольшой дождь, (ночью выше 3000м небольшой снег). Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: по ЗГБАО ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла, по ВГБАО ночью 0-5 мороза, днем 10-15 тепла.

По районам республиканского подчинения – Переменная облачность, в долинах без осадков, в отдельных горных районах небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: в долинах ночью 8-13 тепла, днем 25-30 тепла, в горах ночью 5-10 тепла, днем 21-26 тепла.

По городу Душанбе – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 9-11 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Худжанд – Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 13-15 тепла, днем 28-30 тепла.

По городу Бохтар – Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 12-14 тепла, днем 29-31 тепла.

По городу Хорог – Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура: ночью 6-8 тепла, днем 24-26 тепла.