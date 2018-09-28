Амиркул Азимов, который на протяжении многих лет являлся секретарем Совета безопасности Таджикистана, отметит завтра свой 70-летний юбилей.

Народная мудрость, дошедшая до нас из седой древности, гласит: "Иль сам ты мужем ратным должен слыть, иль на службе у мужа ратного быть".

Не знаю, ведомы ли эти слова генерал-лейтенанту милиции Амиркулу Насимовичу Азимову, но их без всякой натяжки можно отнести и к нему. Потому что он и сам мужем ратным прослыл, и очень долгие годы у мужа, причём высокого ранга, ратного на службе был.

Да и сейчас, несмотря на то, что ему исполнится семьдесят лет, продолжает верой и правдой служить Отечеству и своему президенту.

Сразу же с обретением Таджикистаном независимости, после которой в стране началась навязанная и затянувшаяся братоубийственная гражданская война, Глава государства уважаемый Эмомали Рахмон поставил перед правоохранительными органами и силовыми структурами очень серьёзные и ответственные задачи по искоренению преступности, захлестнувшую в то грозовое время многие города и районы, в том числе и столицу, и обеспечение верховенства закона, как главного фактора восстановления мира и укрепления стабильности в обществе, уставшего от вооружённого противостояния.

Именно тогда в полной мере проявились высокий профессионализм, криминалистические способности, отвага и стойкость, преданность долгу, принципиальность и ответственность Амиркула Азимова, до того работавшего начальником Следственного отдела Генеральной прокуратуры республики, а в начале 90-х годов с оружием в руках боровшегося за восстановление конституционного строя и даже получившего ранение в ногу.

Именно эти присущие ему качества подчёркивают его коллеги по работе, такие известные деятели, как Сайдамир Зухуров, Шерали Хайруллоев, Убайдулло Давлатов, Худойкул Хамракулов и другие, все, кто знает его близко или имел с ним дело. Такой авторитет он завоевал самоотверженным служением на всех, какими они ни были трудными, участках, которые ему доверял Президент. Достаточно перечислить ответственные должности и посты в различные года на протяжении длительного времени, занимаемые им: заместитель министра внутренних дел, Генеральный прокурор республики, секретарь Совета безопасности, председатель одного из ведущих комитетов парламента страны как знающий и высококвалифицированный юрист.

Иногда жизненные пути людей перекрещиваются неожиданным и причудливым образом. Как журналисту, мне довелось общаться с людьми самых различных профессий.

Так я познакомился и с Амиркулом Азимовым, и как убедился, очень скромным и доступным человеком. Обратил я внимание и на то, что он не любит распространяться о своём вкладе в дело установления мира и участии в качестве командира в боестолкновениях с вооружёнными группировками.

Но один из кратких рассказов о том приснопамятном времени мне запомнился. Случай, о котором я хочу поведать, произошёл в самый разгар гражданской войны в труднодоступном ущелье Тавильдара, где засела группа боевиков и ожесточённо сопротивлялась, укрывшись за валунами. Сколько ни пытался Амиркул Азимов склонить их к переговорам и сдаче оружия, всё было безрезультатно.

Бои шли один за другим. Как командир, Азимов понимал, что для поддержания духа солдат он сам должен подавать пример. И поэтому первым решительно пошёл в атаку. Ему, ещё и спортсмену, помогали хорошая закалка и сноровка. Но его засекли и стали стрелять прямой наводкой. Он кинулся на сырую землю, прикрывая голову каской.

«Помню, - говорил мне тогда Амиркул Насимович, - как одна из пуль, просвистев, отскочила от каски. Так продолжалось более получаса, и вдруг пальба резко прекратилась. Я всё ещё продолжал лежать, думая, как проползти в безопасное место. И тут, когда вокруг наступила тишина, неожиданно раздалось чириканье птичек, переросшее в настоящую серенаду. Представляете, неумолчная стрельба, град пуль, а вслед за ней радостный и торжествующий птичий хор. Да, подумал я тогда, жизнь продолжается, её невозможно убить. Мир обязательно воцарится, потому что этого жаждет народ, за него борются здоровые силы общества. К счастью, так оно и вышло».

За особые заслуги перед Родиной и народом, в том числе и за активное участие в межтаджикских переговорах Амиркул Азимов удостоен высоких правительственных наград, в том числе и ордена «Спитамен».

«Но самая дорогая награда для меня, - говорит Амиркул Азимов, - это доверие, которое оказывал мне Основатель мира и национального единства – Лидер нации, всенародно уважаемый наш Президент страны Эмомали Рахмон».

В этих коротких заметках, естественно, нельзя воссоздать полностью волевой, поистине бойцовский характер одного из замечательных наших современников, каким, безусловно, является Амиркул Азимов, но и из маленьких штрихов к портрету, можно получить представление об этом целеустремлённом и благородном человеке.

И всё же хочется добавить следующее: Амиркул Насимович ещё является образцовым семьянином, верным другом, хорошим соседом, ратует за здоровый образ жизни и другим подаёт пример. И ещё он по возможности занимается благотворительностью. Например, по его инициативе и при непосредственной поддержке на его малой родине, живописном горном селении Искодар построена новая школа. На его счету много и других добрых начинаний, которые он предпринимает в ответ на призыв Лидера нации уважаемого Эмомали Рахмона вносить свою лепту в дело благоустройства нашей любимой Родины.

Поэтому Амиркул Азимов, и сегодня оставаясь в строю, по праву пользуется всеобщим уважением.

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