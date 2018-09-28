Многие женщины болезненно переживают возрастные изменения, которые с годами происходят с нашим лицом и телом. Но эти переживания уже неактуальны благодаря процедурам, которые предлагает современная косметология.

Специалист-косметолог косметологии Googoosh Сафина Исломова рассказала об эффективных процедурах эстетической медицины и о том, какие проблемы они могут решить.

- Сегодня трудно представить успешную женщину, которая не прикладывает усилий, чтобы оставаться ухоженной и привлекательной. А с какого возраста нужно начинать заботиться о своём внешнем виде с применением косметических процедур?

- Уделять внимание своему внешнему виду и качеству кожи лица необходимо регулярно с подросткового возраста, когда начинает появляться угревая сыпь. Это важно как для мальчиков, так и для девочек, потому что при неправильном уходе этот недуг может привести к образованию рубцов и постакне, которые можно будет убрать только лазерной методикой.

В среднем с 25 лет необходимо раз-два в год проходить курс мезотерапии, включающий в свой состав гиалоурановую кислоту, витамины, аминокислоты и различные минералы, а также корректировать морщины ботулотоксином типа А.

Именно с этого возраста в организме начинает резко снижаться количество гиалуроновой кислоты – основного компонента, отвечающего за молодость кожи. Это приводит к возникновению первых признаков старения – изменение цвета лица, сухости кожи и появление первых мелких морщин.

Примерно к 40 годам, в зависимости от состояния кожи лица, косметологи подключают биоревитализанты с более высокой концентрацией веществ, а от птоза и уменьшения объёма тканей можно легко избавиться при помощи филлеров и аппаратных методик.

- Косметологи делятся на две категории – одни горят, что к уколам красоты нужно начинать хотя бы к 35 годам, потому что если начать раньше – кожа потом теряет способность вырабатывать коллаген и эластин самостоятельно. Другие считают, что если не начать с 25 лет, то потом косметологические процедуры не принесут должного эффекта. Какая позиция верна?

- Полагаю, что вторая. Бывает, к нам приходят пациентки с плачевным, запущенным состоянием кожи, дефекты которой уже не исправить инъекционной или аппаратной косметологией.

В таких ситуациях может помочь только пластическая хирургия. И чтобы не доводить свое лицо до этого состояния, необходимо во время обращаться к косметологу, который поможет стареть с достоинством.

– Какие возможности предоставляет ваша косметология?

- Наша клиника предлагает более 50 уходовых и косметологических – инъекционных и аппаратных процедур в очень выгодном ценовом диапазоне. В нашем косметологическом центре сильная аппаратная косметология – фракционный лазер CO2, диодный аппарат и неодимовый лазер.

Фракционный лазер CO2 широко применяется для удаления рубцов, бородавок и папиллом, способствует устранению морщин, помогает регенерации кожи и др. Лазер CO2 позволяет одновременно воздействовать на поверхностные и глубокие слои кожи, контролируя интенсивность, схему и глубину воздействия, что дает потрясающий эффект.

Диодный лазер является мощным, но в то же самое время абсолютно безопасным аппаратом для устранения нежелательных волос. Наш аппарат позволяет проводить процедуры при любом цвете кожи и волос пациента. При регулярном лечении шести - девяти процедур обычно бывает достаточно, чтобы избавиться от нежелательных волос навсегда.

Не менее хорошие результаты в эстетической медицине дает и неодимовый лазер как способ омоложения кожи, избавления от татуировок, акне и постакне, уменьшения выраженности кожных рубцов и других проблем с кожей лица и тела.

В ближайшее время наш аппаратный арсенал пополнит новый лазер, который будет бороться с распространенной проблемой многих женщин – куперозом.

Мы также выполняем практически весь спектр инъекционных косметологических процедур – от мезотерапии до установлений нитей aptos.

Все процедуры проводят опытные врачи. Среди них кандидат медицинских наук Мукаддам Арипова, врач высшей категории Малика Сафолова и косметолог-эстетист Хафиза Султонова.

- Насколько реальна польза от уходовых процедур?

- Польза от уходовых процедур колоссальна, и она очень недооценивается нашими соотечественницами. Правда, все уходовые процедуры необходимо делать систематически, иначе эффекта не будет. У нас есть пациентка, которая страдает сахарным диабетом. В этой связи инъекционные процедуры ей противопоказаны, но она регулярно приходит в нашу косметологию на уходовые процедуры – массаж лица, пилинги, профессиональные маски. И знаете, кожа у нее превосходная.

Пациентки нашего косметологического центра очень полюбили программу «Гилауроновая линия с лепестками роз». Это красивая, приятная процедура, состоящая из нескольких этапов. Сначала наш косметолог наносит на лицо легкий пилинг, затем делает массаж лица и шеи, затем наносит несколько видов масок в зависимости от проблем кожи пациентки, и как завершающий этап - альгинатную маску, в состав которой входит гиалоурановая кистлота и лепестки роз. После процедуры кожа преображается на глазах.

- В последнее время набирает популярность процедура плазмолифтинга. Почему она так полюбилась девушкам и женщинам?

- Плазмолифтинг относится к одним из действенных способов омоложения. Процедура подразумевает собой инъекционное введение пациенту его собственной плазмы, обогащенной эластином и коллагеном. В результате пациент вместо проблемной получает практически идеально ровную и молодую кожу без изъянов, пигментаций и прочих неприятностей. Особенностью плазмолифтинга является то, что возвращение молодости происходит через активацию внутренних ресурсов организма путем воздействия на основные системы жизнедеятельности — иммунную, регенеративную и обменную. Внутрь не производится абсолютно никакого чужеродного вмешательства.

- Не все готовы ложиться под нож к пластическому хирургу. Но если у пациента имеются эстетические проблемы с некоторыми чертами лица, может ли косметолог как-то скорректировать эти изъяны?

- Да, косметолог может помочь при помощи грамотного введения в средние слои кожи филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которая не отторгается организмом и не дает иммунных реакций филеров в проблемные зоны. Это называется контурной пластикой. Благодаря этой методике можно исправить различные дефекты и недостатки на лице. К примеру, заполнить впалые щеки и впадины под глазами, поднять кончик и скорректировать форму носа и подбородка, скорректировать ярко выраженные носогубные складки, придать объем губам или быстро заполнить глубокие морщины.

Контурная пластика предоставляет собой отличную альтернативу хирургической операции. Процедура практически не имеет возрастных ограничений, и поэтому ей активно пользуются как молодые люди, так и старшая возрастная группа. Но важно помнить, что эффект длится от 6 до 18 месяцев, через которые процедуру необходимо повторить.

Также хочу сообщить, что при нашем косметологическом центре в ближайшее время откроется хирургический кабинет. Наши хирурги будут проводить такие операции, как блеферопластика, отопластика и ринопластика.

- Вы первыми на рынке внедрили процедуру BB glow treatment с эффектом тонального крема на год. Расскажите о процедуре.

- В первую очередь, BB glow treatment – это уходовая процедура с отбеливающим эффектом. Мы задумались о ее внедрении исходя из потребностей наших клиенток.

Известно, что таджики всегда ценили белокожих женщин, в связи с чем девушки испокон веков осветляли свое лицо. Раньше на рынке была популярна процедура осветления кожи обычным блондораном, что безбожно иссушивало и портило кожу.

Альтернативная процедура BB glow выгодно отличается от предыдущего способа отбеливания лица. В составе сыворотки, которая внедряется в верхние слои кожи аппаратом Dermapen, находится диоксид титана – натуральный белый краситель, а также гилауроновая кислота, глицерин и витамины группы В. BB glow treatment показан пациентам со следами от акне, неравномерным тоном кожи, возрастными пятнами.

Процедура абсолютно безопасна и помимо маскировки несовершенств, придает лицу ровный сияющий цвет, сужает поры. Для достижения желаемого результата необходимо провести курс из трех процедур.

Если вас заинтересовала какая-то из наших процедур или же вы хотите проконсультироваться по любому другому вопросу с опытным косметологом, звоните по номеру 886601010. Мы всегда рады ответить на ваши вопросы!

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