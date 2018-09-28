В этом году исполнилось 105 лет со дня рождения и 35 лет со дня смерти первого архитектора - таджика Хикмата Юлдашева.

Пролог

Архитектор Хикмат Юлдашев (1913-1983) был творческим человеком и разносторонним архитектором: он работал и в рамках модерна, и неоклассики, сталинского ампира и советского функционализма, часто использовал в своем творчестве шедевры среднеазиатского зодчества. Нельзя сказать, что все без исключения его творения были уникальными памятниками архитектуры, но стилизатором он был отменным, не побоюсь назвать его лучшим архитектурным декоратором, сумевшего решить проблему синтеза западноевропейской и русской архитектуры с искусством архитектурного орнамента таджикских мастеров.

Архитектурная и историческая ценность этого здания для нашего города в том, что это было первое здание построенное архитектором – таджиком в Душанбе.

Начало

Он окончил Среднеазиатский строительный институт в Ташкенте в 1938 году и его тут же отправили работать в Душанбе, в «Таджикгоспроект». Молодой зодчий одним из первых советских, таджикских архитекторов начинает использовать в своих проектах национальные традиции таджикского народа, его богатое наследие в архитектурно-декоративном искусстве (резьба по дереву, ганчу, роспись стен). Все это придавало построенным по проектам Юлдашева зданиям наряду с простотой и строгостью оформления ту легкость и светлость, которая так гармонирует с обликом южного города и села.

Кроме этого архитектор в предвоенные годы занимался проектами планировки и застройки городов, поселков совхозов и колхозов, сельских клубов, чайхан.

В 1940 году Юлдашев был принят в СА СССР, его таджикское отделение, став одним из первых архитекторов - таджиков принятых в Союз архитекторов СССР.

1958 год, Хикмат Юлдашев обсуждает с мастерами народной живописи фрагменты росписи строящегося Дворца культуры.

Дворцы и «Хрущёвки»

В 1945 году, вернувшись с ВОВ, Хикмат Юлдашев вновь занялся любимым делом. Его первым послевоенным проектом становится проектирование и строительство площади имени 800-летия Москвы. Зодчий талантливо определил пространственную ориентацию площади, архитектурное единство которой обеспечивалось построенными в то же время по сторонам от театра зданиями столичной 3-х этажной гостиницы «Сталинабад» (Вахш) и жилым домом.

В центре площади был построен бассейн – фонтан квадратной формы с водным зеркалом 900 квадратных метров. В самом бассейне первоначально планировалось установить фонтанные скульптуры на различные сюжеты, но этот замысел не был исполнен. Одновременно со строительством площади на её северной стороне в 1949 году, по проекту Х. Юлдашева был построен 67-квартирный жилой дом, очень изящный и красивый, архитектоника которого базируется на классической основе, а в деталях широко использован таджикский национальный декор.

В ноябре 1948 года Юлдашева выбрали председателем правления советских архитекторов Таджикистана. Через год он стал начальником управления по делам архитектуры при правительстве. Но, несмотря на огромную государственную занятость, он не прекращает архитектурной практики. Так, в 50-е годы по его проекту недалеко от Худжанда был построен Дворец культуры «Арбоб», за основу которого был взят Петергофский дворец под Санкт-Петербургом.

Дворец культуры «Арбоб»

В этот же период по проектам Х. Юлдашева были построены десятки дворцов и домов культуры в разных уголках республики.

В 1957 году, в Москве «Госстройиздат» выпустил книгу «Архитектурный орнамент Таджикистана: полихромный живописный орнамент», автором которой был Хикмат Юлдашев. В книге были приведены цветные и черно-белые изображения архитектурных орнаментов Таджикистана. Показаны художественные приемы, которые, несомненно, и сегодня представляют большой интерес для молодых таджикских зодчих, призванных строить красивые дома, поэтому и изучение архитектуры интерьера таджикского жилого дома будет полезным для практики современного строительства.

На Всесоюзном совещании строителей, которое состоялось через год после смерти Сталина, была подвергнута резкой критике «практика украшательства в архитектуре». Появляется знаменитое постановление №1871 ЦК КПСС «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Государство начинает экономить. Разработку первых советских хрущевок в Таджикистане поручают архитектору Хикмату Юлдашеву.

В 1958 году хлопковые поля вокруг центра Сталинабадского района кишлака Якка - Чинар стали первой практической строительной площадкой, где в сжатые сроки возводились четырехэтажные жилые дома.

Строительство решили удешевить за счет избавления от архитектурных излишков. Жертвой провозглашенного курса пали не только сталинская лепнина, башни и арки, но и раздельный санузел, а также «завышенные площади передних, коридоров и других вспомогательных помещений». Но кто в то время обращал внимание на подобные мелочи, важно другое, что тысячи душанбинских семей обрели счастье иметь бесплатно, собственную квартиру.

Душанбе, 1962 год, строительство первого жилого микрорайона «хрущёвок», Севастопольский жилой массив. Снимок сделан со стороны Ремонтно - экскаваторного завода, справа видно строительство проезжей части улицы Жданова (Борбад).

В 1962 году первый жилой микрорайон «хрущёвок» в архитектурном стиле «функционализм», был построен и получил своё название в честь города – героя Севастополя, «Севастопольский массив», с одноименной улицей. В те же годы начали застраиваться и другие районы города.

До конца своей жизни Хикмат Юлдашев занимался архитектурно-строительной практикой, не прекращая творческой работы по сбору материалов о памятниках архитектуры республики, активно участвуя в творческой деятельности Союза архитекторов Таджикистана.

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