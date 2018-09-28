По мнению экспертов, одним из основных технологических трендов ближайших лет станет бурное развитие рынка электронных гаджетов - «умных» очков, часов и браслетов, «умной» одежды. Рынку носимых гаджетов всего несколько лет, но спектр устройств, которые продаются или в ближайшее время выйдут на рынок, уже довольно широк. Носимые IT-гаджеты стали проникать на таджикский рынок ещё пару лет назад.

Умный удлинитель Xiaomi Mi Smart Power Strip

Xiaomi Mi Smart Power Strip – это умный удлинитель, который позволяет осуществлять контроль за подключенными устройствами из любой точки мира. Можно включить свет и согреть чайник, пока едете домой с работы или запустить кондиционер или обогреватель, находясь на другом конце города. Удлинитель является частью системы «MiHome» от Xiaomi и управляется дистанционно через интернет.

С помощью WI-FI устройство подключается к домашнему роутеру и синхронизируется со смартфоном, на котором установлено мобильное приложение. В приложении можно включать и выключать подключенную к удлинителю домашнюю технику, можно следить за статистикой энергопотребления, устанавливать расписание работы или таймер на 30, 60 или 120 минут.

Удлинитель не так дорого стоит. В интернет - магазине Mi или в салонах продажи его можно купить за 200 сомони.

Прикроватная лампа MiJia bedside lamp

Лампа MiJia bedside lamp создана, чтобы уснуть без стресса, и проснутся бодрым. 16 миллионов различных цветов, настройка яркости и выбор различных сценариев освещения, режимы - всё это помогает уснуть и проснуться.

Лампу можно интегрировать с "Умным домом", управлять ей со своего смартфона или с помощью сенсора на верхней части лампы.

Перед тем, как уснуть включите режим "Закат" и лампа будет имитировать медленный закат солнца, уменьшая интенсивность света в течение 10 минут, пока совсем не погаснет. Чтобы легко просыпаться, включите режим "Доброе утро". При этом лампа имитирует восход солнца, в течение 15 минут наращивая яркость света до максимального. Постепенное наращивание яркости повышает уровень гормона кортизола в крови, который отвечает за переход организма от сна к активному бодрствованию.

А если подключить лампу к умному браслету Mi Band 2, светильник автоматически выключается после того, как вы уснёте.

Цена такого светильника составляет примерно 450 сомони в интернет - магазине - Astore или в магазинах города Душанбе.

JBL Pulse 2 - звук, который можно увидеть

Компания Apple предлагает JBL Pulse 2 - портативные беспроводные колонки, воспроизводящие превосходный звук с интерактивной системой светомузыки. Параметрами системы светомузыки в Pulse 2 можно полностью управлять через специальный датчик цвета JBL Prism и с помощью приложения для телефона JBL Connect.

Система защиты от брызг позволяет безопасно установить Pulse 2 в любом месте, которое вы хотите расшевелить с помощью высококачественного стереозвука, он кстати, может звучать до 10 часов благодаря перезаряжаемому литий-ионному аккумулятору.

JBL Pulse 2 также оснащён функцией спикерфона с шумоподавлением и эхокомпенсацией, обеспечивающими безупречно четкую телефонную связь.

Купить беспроводные колонки JBL Pulse 2 можно за 2549 сомони в интернет-магазине или в магазине iCom.

Компания Xiaomi Mi предлагает беспроводную колонку Mini Square Box без светомузыки за 360 сомони.

Apple watch

С помощью умных часов Apple watch прямо с запястья можно отслеживать показатели здоровья, контролировать результаты тренировок и оставаться на связи с близкими. Также пользоваться любимым контентом и получать важную информацию.

Кольца «С разминкой», «Подвижность» и «Упражнения» наглядно показывают вашу активность в течение дня. Также можно измерять показатели всех популярных видов тренировок, таких как йога, плавание, велоспорт. Также часы помогают следить за ритмом сердца и предупредят вас, если пульс неожиданно станет слишком высоким или низким. Функция «Экстренный вызов — SOS» позвонит в службу спасения.

Также с помощью этого гаджета вы можете ответить на звонок, не доставая телефон из кармана. Или переброситься с другом парой фраз по рации. Мгновенно включить любимую музыку из Apple Music. Можно даже попросить Siri заказать такси.

Новинка эта не из дешевых, часы стоят 3670 сомони.

Подобные умные часы (серии SAMSUNG GEAR) предлагает и компания Samsung. Их можно купить в магазинах Таджикистана от 2250 сомони.

А компания Xiaomi предлагает часы Amazfit Pace за 1300 сомони и умные часы Amazfit Bip за 699 сомони.

Браслет Mi Band 3

С помощью браслета Mi Band 3 можно измерять количество пройденных шагов и расстояние, рассчитывать потраченные калории, измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать режим сна, отключать звук смартфона при входящем вызове, отключать будильник с браслета.

Также браслет в реальном времени отображает продолжительность тренировки, пробег, пульс, прогноз погоды, номер звонящего и уведомления от телефона.

Такой гаджет обойдётся таджикистанцам примерно в 450 сомони.

Также в магазинах страны доступны браслет Xiaomi Mi Band 2 по цене 320 сомони и браслет от компании Huawei - Huawei SmartBand Honor 3 по 370 сомони.

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