Однодневный тренинг по использованию агрометеорологических данных для сбора урожая был проведён недавно для 15 специалистов из Агентства по гидрометеорологии, Министерства сельского хозяйства и Аграрного Университета Таджикистана.

Данное обучение является частью серии мероприятий в рамках проекта “Усиление учреждений и потенциала Министерства сельского хозяйства и Службы государственного ветеринарного надзора по выработке политики”.

Проект реализуется Продовольственной и Сельскохозяйственной Организацией (ФАО) в Таджикистане и финансируется Европейским Союзом.

Основная задача проекта - помочь правительству в институциональных реформах сельскохозяйственного сектора, включая продовольственную безопасность и улучшение качества сельскохозяйственных данных.

Три основные темы, которые были охвачены на тренинге: сбор урожая на основе агрометеорологических данных, симуляционная модель сельскохозяйственной культуры, используемая для прогнозирования, моделирование времени сбора и урожайность хлопка.

“Еще одна задача дня – помочь национальным партнерам в достижении Целей Устойчивого Развития”, – сказал тренер Фади Карам, эксперт ФАО по агрометеорологическим системам.

Погодные условия играют важную роль в сельскохозяйственном производстве, оказывая заметное влияние на рост, развитие и урожайность сельскохозяйственных культур, появление сельскохозяйственных вредителей, доступность воды и потребность в удобрениях. Поэтому так важно знать систему прогнозирования.

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