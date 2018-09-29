Компания Facebook сообщила, что на соцсеть была совершена кибератака, затронувшая почти 50 миллионов аккаунтов.

Злоумышленники использовали уязвимость, связанную с функцией «Посмотреть как»; им удалось похитить ключи доступа, которые позволяют пользователям не вводить логин и пароль при каждом использовании соцсети. С помощью этих ключей хакеры могли получить контроль над аккаунтами, сообщает Медуза со ссылкой на заявление компании.

В Facebook пока не знают, были ли в итоге похищены какие-то аккаунты. В целях безопасности соцсеть сменила ключи доступа к 90 миллионам аккаунтов; из-за этого их владельцам в пятницу пришлось заново залогиниться.

Менять пароль, как утверждают в Facebook, не нужно.

В 2018 году стало известно, что данные десятков миллионов пользователей фейсбука незаконно оказались в распоряжении компании Cambridge Analytica, занимавшейся политической рекламой (в том числе для Дональда Трампа). После этого Facebook объявил об усилении контроля за безопасностью данных пользователей.