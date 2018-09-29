Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, который после саммита остался в Душанбе, сегодня утром в Гиссаре вместе с Эмомали Рахмоном запустил вторую очередь совместного предприятия Таджикистана и Беларуси «Агротехсервис» - на нем монтируются тракторы и другое сельхозоборудование.

Первая очередь предприятия была сдана в эксплуатацию в мае 2018 года с участием глав государств: её мощность - монтаж 620 тракторов различных марок. За четыре месяца деятельности здесь были смонтированы 206 единиц техники и оборудования, в том числе тракторы марки «Беларусь 82.1» – 48 единиц, прицепов – 29, плугов – 115, прессовщиков – 16 и ядоопрыскивателей – 2, сообщает пресс-служба таджикского президента.

Со сдачей в эксплуатацию второй очереди ЗАО «Агротехсервис» его мощность достигла 6 тракторов различных марок в день. Впредь здесь в течение года можно монтировать более 1700 тракторов и 2600 единиц различных видов оборудования, в том числе и прицепов.

Учредители намерены в дальнейшем также поставлять тракторы и другое оборудование, выпускаемые на этом предприятии, в соседние страны, в том числе и в Афганистан.

Уже несколько месяцев как четверо опытных специалистов из Республики Беларусь обучают здесь молодых работников, отмечается в сообщении пресс-службы президента РТ.

За это время двое работников ЗАО «Агоротехсервис» прошли краткосрочные курсы в ОАО «Минский тракторный завод». Также за период деятельности предприятия здесь был организован центр белорусской техники, где регулярно проводятся выставки.