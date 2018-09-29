Эмомали Рахмон сегодня свозил Александра Лукашенко в город Турсунзаде и показал ведущие дехканские хозяйства страны по выращиванию винограда. Президенты посетили три хозяйства и испробовали самый вкусный виноград в Таджикистане. Его выращивают в хозяйствах "Ватан", "Ходжи Неъмат" и "Боги Сомон". Белорусскому лидеру таджикский виноград пришелся по вкусу: он призвал начать его экспорт в Минск.

Фото пресс-службы президента РТ 1 /13 Александр Лукашенко в ходе посещения виноградников проявил огромный интерес к способам выращивания винограда

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