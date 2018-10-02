Гафур Шерматов – таджикский историк и постоянный автор рубрики «АП» «Старый Душанбе» провел небольшой мониторинг старой согдийской архитектуры и поделился своими наблюдениями.

Дворец Арбоб

Дворец Арбоб справедливо считается достоянием архитектуры Таджикистана. Посреди садов и полей на сухом и пустынном холме Куи – Арбоб в 10 км от Худжанда, вырос сказочный дворец (1948-1958); в безводном месте забили фонтаны, раскинулся огромный парк, созданный по проекту душанбинского архитектора Хикмата Юлдашева.

Фото Гафура Шерматова

Здание дворца построено в стиле сталинского классицизма, оно величественно и торжественно. Ансамбль центрального здания дополняют раскинутые боковые корпуса с красивыми колоннадами. Экстерьер здания классически строг: окна, пилястры, колонны создают четкий, спокойный ритм. В отделке дворцового комплекса использованы рустированный камень, мрамор, гранит, гипс, бронза, лепнина, полудрагоценные минералы. В интерьерах - резьба по ганчу и роспись орнаментальных рисунков. Классический прием использован в устройстве регулярного парка с аллеями, каскадом фонтанов и скульптурами.

Дворец культуры металлургов

Дворец культуры металлургов в Бустоне (Чкаловске) поражает своей строгой красотой и академичным стилем сталинского классицизма. Классические элементы сооружения гармоничны, композиционно завершены, пропорциональны и лаконичны.

Фото Гафура Шерматова

Автором этого здания был известный советский, таджикский архитектор Дмитрий Иванович Билибин.

Здание горно - металлургического института Таджикистана

В композиции здания горно - металлургического института Таджикистана в Бустоне (Чкаловск) присутствуют боковые пристройки, которые связаны с центральным зданием переходами. Стены окрашены насыщенным цветом, на их фоне выделяются белые колонны, подчеркивая архитектонику стен из кирпича.

Фото Гафура Шерматова

Замечательные пропорции главного фасада, его масштабность по отношению к площади и качество деталей делают это здание несомненным достижением советской архитектуры в истории Таджикистана. Архитектором этого чудесного здания был Дмитрий Иванович Билибин.

Студенческие общежития в Бустоне

В чем оригинальность корпусов студенческих общежитий Горно - металлургического института Таджикистана в Бустоне? В смешении стилей: русский классический модерн и арт-деко, чистая эклектика.

Фото Гафура Шерматова

Здание драматического Театра им. Камола Худжанди

Здание драматического Театра им. Камола Худжанди (арх. С. В. Волков) отделанное терразитовой штукатуркой является примером умелого применения традиционных и национальных форм архитектуры.

Фото Гафура Шерматова

Главный портик с многогранными колоннами увенчанными капителями удерживает мощный антаблемент, украшенный оригинальными барельефами. В интерьере театра прекрасные многокрасочные расписные потолки и резьба, создающая ощущение восточной сказки. Здание театра, по сути, еще один пример классической эклектики в архитектуре Таджикистана советского периода.

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