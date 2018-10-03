В Душанбе стартовал международный турнир по дзюдо на Кубок президента Таджикистана.

Мероприятие пройдет во Дворце тенниса столицы со 2 по 5 октября, сообщается на сайте Национального олимпийского комитета республики.

В нём принимают участие 248 спортсменов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В соревнованиях будут принимать участие мужчины в 7 весовых категориях - 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг, +100 кг.

Отметим, что раньше соревнования проходили только в абсолютном весе.

Инициатор мероприятия Федерация дзюдо Таджикистана в сотрудничестве с мэрией Душанбе, НОК и Комитетом по делам спорта и молодёжи.

За первое место в турнире на Кубок президента Таджикистана предусмотрено 10000 сомони, за второе - 5000 сомони и обладатель третьего места удостоится 3000 сомони.

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