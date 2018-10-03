Двадцатилетняя Иман Каримова, дочь Гульнары Каримовой, написала в Instagram, что «мама теперь дома». Также она опубликовала фото посадочного талона на рейс из Стамбула в Лондон.

Ранее «Фергана» сообщала, что Иман Каримова вылетела из Ташкента в столицу Великобритании 28 сентября прямым рейсом авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари». Судя по геоданным Instagram, сейчас Иман находится в Лондоне. Слова «мама теперь дома» могут означать, что Гульнара Каримова, находившаяся в заключении по приговору суда, была отпущена под домашний арест. Подтверждением данной информации «Фергана» пока не располагает.

Преследование Гульнары Каримовой было начато иностранными правоохранительными органами еще в период президентства ее отца Ислама Каримова, а после его смерти стало известно, что претензии к его дочери возникли и на родине.

В июле 2012 года в Швейцарии возбудили дело об отмывании денег и в сентябре были арестованы счета нескольких граждан Узбекистана. В сентябре 2013 года в число фигурантов расследования вошла Гульнара Каримова, но официально об этом объявили лишь в марте 2014 года. В августе 2015 года стало известно, что США попросили власти ряда стран арестовать активы Каримовой на сумму $1 млрд. В январе 2016 года выяснилось, что Минюст Узбекистана известил нью-йоркский суд о намерении получить деньги, замороженные в рамках дела, связанного с Каримовой. В апреле того же года Минюст США открыто назвал Гульнару Каримову подозреваемой в отмывании денег и получении взяток.

В июле 2017 года Генпрокуратура Узбекистана объявила, что дочь Ислама Каримова еще в 2015 году признали виновной в вымогательстве, растрате, лжепредпринимательстве, уклонении от налогов и ряде других преступлений. Ее приговорили к пяти годам ограничения свободы. Также сообщалось, что Каримова является фигуранткой еще одного дела, расследование которого не завершено. В тот же месяц швейцарский адвокат Каримовой Грегуар Манжа сообщил «Фергане», что его подзащитную перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. «Три недели назад мне стало известно, что мой клиент был заключен в тюрьму, но никто не готов сказать мне, в какую именно», - заявил тогда адвокат.

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