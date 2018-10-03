Количество погибших от землетрясения и цунами в Индонезии, случившигся 28 сентября, выросло до 1 тыс. 234 человек. Еще тысячи могут до сих пор находиться под обломками.

В Индонезии на острове Сулавеси установленное количество погибших в результате катастрофического землетрясения и вызванного им цунами высотой более 3 метров, по последним данным, достигло 1 тысячу 234 человека.

Сейчас под завалами продолжаются поиски выживших. Десятки тысяч людей остались без воды, пищи, жилья и медицинской помощи.

Поисково-спасательные операции осложняются продолжающимися повторными подземными толчками.

twitter.com Райские побережья завалены металлоломом. Тысячи разрушенных домов. Мощное землетрясение и внезапное цунами поделило жизнь индонезийского острова Сулавеси на до и после. Некогда густонаселенные районы - теперь разрушены.

28 сентября на Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 7,5; следом на остров обрушилось цунами: высота волн составляла два-три метра. Сообщалось, что это произошло после отмены предупреждения об опасности цунами. Власти утверждают, что волны пришли к берегу в момент действия предупреждения.

Крупный толчок произошёл в 27 км от района Донггала, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Вслед за толчком была объявлена угроза цунами. На города Донггала и Пауло обрушились волны высотой в 3 метра.

Были отмечены повторные толчки разной силы, магнитуда некоторых из них превышала 5,0: сейсмологи зафиксировали более 170 повторных подземных толчков на острове Сулавеси.

АР В городе Палу на острове Сулавеси тысячи человек оказались под завалами.

Вчера президент Таджикистана Эмомали Рахмон направил телеграмму соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с гибелью людей от землетрясения и цунами в городе Пулу.

послании таджикского президента отмечается, что в Таджикистане с чувством сопереживания восприняли весть о гибели и ранении большого количества граждан, сообщает пресс-служба главы государства. «В эти тяжелые для народа Индонезии минуты выражаем наши глубокие соболезнования родным и близким жертв этого трагического стихийного бедствия, всем пострадавшим желаем полного выздоровления», - говорится в телеграмме.