Правительство страны своим постановлением от 25 сентября поручает утвердить новые тарифы на тепловую энергию, поставляемую жителям столицы.

Согласно документу, стоимость каждой гигакалории (Гкал) тепловой энергии для оптовых покупателей, поставляющих ее населению, повышается с нынешных 7,63 дирамов до 8,77 дирамов (на 14,9%).

Учреждения и органы управления, финансируемые за счет бюджетных средств, с 1 ноября будут платить за 1 Гкал тепловой энергии 67,44 дирамов. Действующий тариф для этих учреждений и органов составляет 58,65 дирамов.

Тариф для всех остальных покупателей тепловой энергии повысится с 2 сомони 25 дирамов до 2 сомони 59 дирамов.

Сколько будет стоить тепло зимой - пока неизвестно

В Таджикистане централизованное отопление существует только в Душанбе, при этом теплом обеспечивается только часть города.

Отопительный сезон в Душанбе ежегодно начинается в середине ноября и длится до середины марта.

Населению столицы тепловая энергия предоставляется Душанбинским предприятием теплосетей (ДПТС), которое, в свою очередь, приобретает ее у теплоэлектроцентралей (подведомственные предприятия «Барки точик»).

В прошлогоднем отопительном сезоне население платило ДПТС за отопление каждого квадратного метра жилой площади 1,18 сомони в месяц.

Сколько будет стоить тепло в предстоящем осенне-зимнем периоде для жителей столицы, пока не известно.

Окончательная стоимость тепловой энергии с учетом планируемого с 1 ноября повышения будет устанавливать Антимонопольная служба при правительстве РТ.

В случае, если тарифы будут повышены в предлагаемом правительством размере, населению придется платить за каждый квадратный метр жилья 1,35 сомони в месяц.

Этой осенью подорожает все

С 1 ноября в Таджикистане также вырастут тарифы на электроэнергию, а с 15 октября в Душанбе, помимо увеличения оплаты за отопление, поднимутся и тарифы на питьевую воду.

Причины повышения тарифов на все эти услуги официально не сообщаются.

Однако, можно провести параллель - с 1 сентября в Таджикистане были повышены заработные платы, пенсии и социальные пособия на 15%.

Несмотря на повышение размера зарплаты, она остается самой низкой в странах СНГ.

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