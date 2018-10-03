В начале этого года компания «Оби Зулол» объявила о запуске первых отечественных энергетических безалкогольных напитков RC Energy Zero Sugar (без сахара) и RC Еnergy Regular, в апреле вышла на рынок с еще одним новым напитком - цитрусовым прохладительным напитком Mighty rain с двойным содержанием кофеина.

Время подводить итоги: как наши энергетики влияют на организм?

Практически в любом супермаркете и магазине города представлен широкий ассортимент энергетических напитков, но до недавнего времени отечественных среди них не было ни одного. Исправить эту ситуацию взялась компания «Оби Зулол», создав сразу три продукта на любой вкус.

Но прежде, чем запустить энергетики на рынок, аналитики компании проделали колоссальную работу, а также протестировали продукцию на своей команде, друзьях и партнерах, чтобы собрать максимальное количество отзывов для создания оптимального напитка.

Из чего состоят энергетики?

Все энергетики обладают бодрящим действием – это то, зачем они были придуманы. Поэтому их состав максимально сбалансирован бодрящими и тонизирующими организм компонентами - такими, как кофеин, таурин, комплекс витаминов группы В. Именно поэтому после употребления такого коктейля можно активно работать или танцевать долгое время без устали.

Разберем свойства каждого.

Таурин является основным компонентомв составе большинства энергетиков, в том числе и в двух таджикских энергетиках - RC Energy Zero Sugar и RC Еnergy Regular.

Накапливаясь в тканях мышц, таурин улучшает обменные процессы в них. Этот компонент обладает противосудорожными свойствами. И все же в больших количествах таурин способен вызвать перевозбуждение нервной системы и ее истощение.

Кроме того стоит помнить, что в сочетании с алкоголем таурин усиливает свое воздействие, приводя к серьезным сбоям в работе сердечно-сосудистой и нервной систем. Поэтому употреблять энергетики с алкоголем нельзя.

Кофеин занимает вторую позицию любого энергетика из-за своего стимулирующего эффекта. Кофеин стимулирует деятельность головного мозга и мыслительные процессы, деятельность сердечно-сосудистой системы. Считается, что здоровый человек можете себе позволить одну баночку энерготоника в день.

В больших дозах кофеин ведет к истощению нервной системы и сердечной деятельности, сильно повышает или резко понижает артериальное давление, вызывает мигрени. А еще стоит помнить, что при заболеваниях сосудов, сердца, нервной системы, гипертонии энергетики противопоказаны.

Инозитол (Карнитин) в допустимых количествах усиливает обмен веществ, снижает утомляемость мышц и окисление жирных кислот в организме. Однако при превышении дозы он может вызвать боли в области желудка, диспепсию, слабость в мышцах и резкое снижение давления.

Витамины группы В (В5, В6, В12) в составе энерготоников, будучи обязательной и важной составляющей ежедневного рациона, нормализуют работу нервной системы, головного мозга, а также участвуют в росте клеток, энергообмене и работе мышц.

Еще один важный компонент энергетиков - глюкоза, которая очень быстро всасывается в кровь и доставляет энергию различным нашим органам: мозгу, мышцам и др.

Отметим и то, что энергетики являются сильногазированными напитками, с углекислым газом в составе. Благодаря чему компоненты, входящие в состав напитков, усваиваются гораздо быстрее, и необходимый эффект достигается оперативно.

Итак, исходя из состава энергетиков, можно утверждать, что они:

- придают бодрость и энергию;

- помогают справиться с сонливостью и повышают выносливость при больших физических нагрузках;

- за счет содержания витаминов и глюкозы стимулируют жизненно важные процессы в организме.

Как правильно употреблять энергетики без риска для здоровья?

Но нужно помнить, что при превышении допустимой дозы напитков, может значительно повысится артериальное давление или уровень сахара в крови, что ведёт к серьезным заболеваниям — гипертонии и сахарному диабету.

Энерготоники нужно употреблять в меру. Например, в некоторых странах Европы энергетики продаются только в аптеках, потому что у людей с заболеваниями сердца, сосудов, нервной системы, поджелудочной железы, печени, или при предрасположенности к таким заболеваниям, энергетики могут вызвать обострение болезни.

Правила употребления энергетиков

Если вы хотите принести организму пользу, а не вред, то необходимо следовать определенным рекомендациям употребления энерготоников.

1. Употреблять не более двух бутылок объемом 250 мл напитка в сутки.

2. Между приемами энергетиков должен быть перерыв - хотя бы в несколько часов.

3. Нельзя употреблять энергетики после занятий спортом, пить их можно за час до тренировок.

4. Энергетики нельзя употреблять людям с хроническими заболеваниями, подросткам, беременным.

5. Во время употребления энергетиков нельзя пить кофе и чай.

6. Во время употребления энергетиков нельзя пить алкогольные напитки.

Бодрящий Mighty Rain без содержания таурина

Компания «Оби Зулол» позаботилась и о тех, кому энергетики не предписаны по возрастным ограничениям или по другим причинам, запустив достойную альтернативу - прохладительный напиток - Mighty Rain.

Новый напиток содержит экстракты и сок трех цитрусовых плодов и максимальное содержание кофеина, разрешенное соответствующим агентством в США для прохладительных напитков - в разы больше, чем в любой Коле, но меньше, чем в энергетических напитках.

Иными словами, если вам нужно срочно взбодриться, а энергетики с содержанием таурина противопоказаны, не ограничивайте себя ни в чем – ощутите пользу и насладитесь бодрящим вкусом и ароматом MightyRain.

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