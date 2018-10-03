Сотрудники антикоррупционного ведомства Таджикистана задержали по факту получения взятки председателя суда Айнинского района Согда и милиционера из города Турсунзаде.

На сайте Антикоррупции отмечается, что судья Икром Джумазода за положительное решение суда в вопросе не лишения водительских прав получил от гражданина А. $800.

«Судья сначала требовал $500 и 3 июля получил в здании суда деньги, но потом потребовал ещё 3000 сомони и 9 июля был задержан с поличным у себя в кабинете», - отмеается в сообщении.

В отношении Икрома Джумазода возбуждено уголовное дело по статье 319 часть 4 Уголовного кодекса РТ, следствие продолжается.

В Турсунзаде сотрудники антикоррупции задержали милиционера, который требовал у жителя города 4 тысячи долларов сомони за освобождение его брата от уголовной ответственности.

«Саъди Меликов задержан в городе Душанбе во время получения $3000 от жителя Турсунзаде», - сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении Меликова возбуждено уголовное дело по статье 319 часть 4 Уголовного кодекса РТ, следствие продолжается.

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