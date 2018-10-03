Компания Tcell объявляет о запуске нового тарифного плана «Даркор», который действительно «нужен» для ежедневного общения. Хорошие новости и в рамках стратегии технического развития регионов: высокоскоростной Интернет стандарта 4G от Tcell доступен теперь жителям Дангары и Рогуна!

Начиная с зарождения мобильной связи в Таджикистане, компания Tcell являлась одним из лидеров в предоставлении связи 2G и 3G. Но, развитие технологий не стоит на месте, также меняются и приоритеты пользователей сети. Если раньше было достаточно просматривать ленту новостей в социальных сетях и общаться в мессенджерах, сегодня все больше пользователей переходят на «тяжелый» контент. Пользователи сети предпочитают моментальную загрузку объемных видео, слушать музыку, смотреть фильмы или телевидение онлайн.

Для тех, кто не привык считать расходы мегабайтов трафика, и хочет пользоваться всеми возможностями глобальной сети, компания Tcell разработала новый тарифный план – «Даркор». В тарифном плане представлена линейка тарифов – «Даркор 19», «Даркор 35», «Даркор 59», «Даркор 159» и «Даркор 199». Цифра в обозначении тарифа указывает абонентскую плату. Объединяет все тарифы из линейки одно – во всех них теперь еще больше мегабайт для использования Интернета, за еще меньшую цену! Также, каждый тариф включает минуты на исходящие звонки по Таджикистану, пакет СМС, а звонки внутри сети Tcell не тарифицируются! Таким образом, «Даркор» - это действительно «Нужный» тариф во всем, что бы вам не понадобилось – звонить, писать сообщения, или находиться в сети.

Подробнее о тарифе можно узнать на официальном сайте компании.

Компания Tcell, в рамках стратегии технического развития регионов, обеспечила жителей городов Дангара и Рогун высокоскоростным Интернетом стандарта 4G! В центрах двух городов, специалисты компании Tcell установили базовые станции, которые уже обеспечивают жителей 4G интернетом.

Сегодня Дангара и Рогун являются стратегически важными городами для нашей страны. В Дангаре функционирует свободная экономическая зона (СЭЗ), инфраструктура которой растет и развивается ежедневно, а также многие крупные промышленные предприятия и объекты: заводы, фабрики, комбинаты. В Рогуне вводится в эксплуатацию крупная ГЭС.

«Развитие экономически стабильных предприятий невозможно сегодня без надежной связи, в том числе инновационных решений телекоммуникационной сферы. Такие технологии M2M, Internet of things (прим.: Интернет вещей – создание сети физических предметов («вещей»), оснащённых встроенными технологиями для взаимодействия друг с другом или с внешней средой) помогают сегодня в упрощении и автоматизации многих процессов в экономических предприятиях, а скоростной Интернет в этих технологиях повышает качество производимости. Именно поэтому сегодня в стремительно развивающейся Дангаре и стратегически важном Рогуне и функционирует 4G от Tcell», - говорит Генеральный Директор компании Tcell Озодхон Давлатшоев.

Новые технологические возможности стали доступны для 25000 жителей Дангары и 15000 жителей Рогуна: они смогут воспользоваться 4G интернетом на скорости до 50Mbit/s!

По стратегии технического развития регионов, Tcell планирует дальнейшее расширение сети 4G по всей территории Таджикистана.

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Tcell – крупнейшая телекоммуникационная компания Таджикистана, единственным акционером которой является Фонд Ага Хана по экономическому развитию (AKFED). AKFED – международное агентство по развитию, занимающееся поощрением предпринимательства и созданием экономически устойчивых предприятий. AKFED является одним из агентств системы AKDN - сети частных агентств по развитию, которые имеют целью улучшение возможностей и условий проживания народов развивающегося мира. Агентства AKDN работают во имя общественного блага всех граждан, в независимости от их нации, пола или религии. AKDN имеет целью внесение вклада в развитие экономически активного, политически устойчивого, интеллектуально разнообразного и культурно толерантного Таджикистана.