В Челябинске на таможне задержали партию контрафактной одежды под марками известных брендов, которую пытались провезти в Россию из Кыргызстана. Об этом сообщает официальный сайт Уральского таможенного отделения, пишет ИА Фергана.

«Грузовик с товарами народного потребления следовал из Киргизии в Екатеринбург через КПП «Троицк» и был остановлен на трассе А-310. В ходе таможенного досмотра в автомобиле были обнаружены спортивные костюмы, джинсы, блузки и рубашки с признаками контрафактности. Более 800 единиц одежды были маркированы товарными знаками «GUCCI», «Reebok», «Adidas», «Puma», «Philipp Plein», «Dolce & Gabbana», - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по заявлениям правообладателей, предварительная сумма причиненного ущерба превышает 3 млн рублей ($45 тысяч). Товар изъят и передан полиции. За незаконное использование средств индивидуализации товаров нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что более трети товаров легкой промышленности на российском рынке составляют подделки.

Как пояснили «Известиям» в Роспотребнадзоре, подобные факты свидетельствуют о том, что продукция была контрафактной. Треть товаров с нарушениями техрегламента были произведены в Китае, 20% — в России, 6% — в Турции.

Согласно данным Минпромторга, общий объем незаконного оборота изделий легкой промышленности оценивается примерно в 35% рынка, что составляет около 1,4 трлн рублей, из них 50-60% - это серые поставки из-за рубежа.

В Союзлегпроме РФ объяснили, что причина столь высокого уровня контрафакта в том, что на границах ЕАЭС нет достаточного контроля - это способствует проникновению в Россию нелегального товара. Спрос на дешевую продукцию остается достаточно высоким, что способствует развитию нелегального рынка.

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